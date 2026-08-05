“맨시티 라커룸이 성수동에”…푸마, ‘맨시티 하우스’ 본격 오픈

축구와 K컬처 결합한 한국 팬 전용 공간

신규 유니폼·협업 상품 등 볼거리 마련

성수동서 5일간 운영…체험형 마케팅 강화

(이미지) 푸마 '맨시티하우스' (5) 0 푸마 '맨시티하우스' 전경./푸마

글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)가 파트너십 구단 맨체스터 시티(맨시티)의 한국 방문을 기념해 팝업스토어를 선보였다. 단순한 제품 판매 공간을 넘어 한국 팬들이 구단의 문화와 브랜드 가치를 직접 경험할 수 있는 체험형 공간으로 꾸민 것이 특징이다.푸마는 오는 9일까지 서울 성수동 카페 쎈느에서 '맨시티 하우스'를 운영한다고 5일 밝혔다. 이번 공간은 맨시티의 구단 정체성과 한국적 요소를 결합하는 데 초점을 맞췄다. 외관에는 맨시티의 브랜드 정체성을 담은 대형 LED를 설치하고, 자개와 병풍에서 착안한 디자인 요소를 활용해 전통적인 이미지를 현대적으로 재해석했다.내부에는 선수단 공간을 형상화한 '라커룸' 콘셉트 공간이 마련됐다. 맨시티 선수들의 초상화를 한국적 미감으로 표현하고, 스페셜 한글 마킹 유니폼도 공개했다. 해당 유니폼은 서예가 솔뫼 정현식 작가와 협업해 선수명과 등번호에 한글 서예체를 적용한 제품으로, 맨시티의 글로벌 감성과 한국 문화의 조화를 담았다.팬들이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 준비했다. 영국 맨체스터 현지 카페 분위기를 재현한 '스코필드 로컬 카페'를 비롯해 볼 컨트롤 게임 체험존, 커스텀 핀배지 제작 공간, 포토부스, 맨시티 테마 네일바 등을 운영한다.현장에서는 맨시티의 2026/27시즌 신규 유니폼도 공개된다. 홈과 어웨이 유니폼의 특징을 살린 피팅 공간을 구성해 팬들이 제품 구매뿐 아니라 브랜드 콘셉트까지 체험할 수 있도록 했다.구매 고객을 위한 한정 혜택도 마련됐다. 홈 어센틱 저지 구매 고객에게는 패션 브랜드 하우스 오브 낭만과 협업한 모자를 증정하며, 어웨이 어센틱 저지 구매 고객에게는 푸마와 공진원, 디자인 스튜디오 슈퍼포지션이 함께 제작한 '금박 일벌 컵&접시' 패키지를 선보인다. 해당 패키지는 오는 9일 하루 동안 현장에서 한정 판매된다.이와 함께 팝업 기간 30만원 이상 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 '슈퍼포지션 협업 소반'을 증정하는 이벤트도 진행한다. 선수단 및 구단 전달용과 동일한 방식으로 제작된 제품으로, 한국 전통의 미가 담긴 소반 위에 '푸마'와 '맨시티'를 한글로 정교하게 새겨 현대적으로 재해석한 작품이다.스트리트 컬처와 결합한 한정 컬렉션도 마련됐다. 힙합 레이블 POV와 협업한 티셔츠 2종을 팝업 기간 동안 현장에서만 판매하며, 오는 8일에는 키드밀리 등 POV 소속 아티스트가 참여하는 프리 게임 팬 치어 파티와 특별 음원 'NYTC' 라이브 공연도 열린다.푸마 관계자는 "한국 팬들을 향한 애정이 남다른 맨시티와 함께 오직 한국 팬들만을 위한 상징적인 공간을 마련했다"며 "글로벌 스포츠 문화와 한국적 미학이 결합된 공간에서 팬들이 새로운 브랜드 경험을 하길 기대한다"고 말했다.