케이카 “7월 중고차값 일제히 하락…대형차 약세·美 테슬라 강세”

안정세 보이던 7월에도 시세 조정

경기 불확실성·재고 소진 등 영향

[K Car 사진자료] 케이카, 7월 중고차 ‘대형차·SUV’ 시세 하락…미국산 테슬라는 강세 1

국내 중고차 시장이 통상적인 여름 성수기에도 불구하고 경기 불확실성의 영향으로 약세를 보였다. 대형차와 스포츠유틸리티차(SUV)를 중심으로 가격 조정이 이어진 반면, 신차급 중고차와 미국산 테슬라 모델 Y는 상대적으로 강세를 나타냈다.5일 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업 케이카(K Car)가 출시 10년 이내 740여 개 차종의 7월 평균 거래가격을 분석한 결과, 국산차는 전월보다 1.4%, 수입차는 1.5% 각각 하락했다. 여름 휴가철 수요로 가격이 비교적 안정적인 7월이지만, 올해는 경기 불확실성이 이어지면서 장기 재고를 해소하려는 움직임이 확대된 영향으로 풀이된다.연식별로는 신차급 차량의 가격 방어력이 두드러졌다. 신차 개별소비세 인하 종료로 신차 가격이 오른 영향이 중고차 시장에도 반영된 것으로 분석된다. 2026년식은 전월 대비 0.2%, 2025년식은 0.7% 하락하는 데 그쳤다. 반면 2020~2024년식은 최대 1.8%, 2017~2019년식은 최대 2.2% 떨어졌다.차종별로는 대형 세단과 SUV, RV의 하락 폭이 컸다. 제네시스 G80은 5.5%, 기아 더 뉴 K9 2세대는 5.1%, 현대 팰리세이드는 4.3%, 기아 카니발 4세대는 2.8% 각각 내렸다. 차량 가격과 유지비 부담에 경기 둔화까지 겹치면서 고가 차종에 대한 소비 심리가 위축된 영향으로 분석된다.반면 팰리세이드와 카니발 등 패밀리카의 가격이 낮아지면서 여름 휴가와 추석 연휴를 앞둔 소비자에게는 구매 부담이 다소 줄어든 것으로 평가된다.일부 테슬라 모델은 오히려 상승세를 보였다. 국내 판매된 모델 Y는 2020~2022년식은 미국 생산, 2023년식 이후는 중국 생산 물량이 대부분이다. 미국산 모델 Y(2020~2022년식)의 평균 가격은 전월보다 2.0% 상승했다. 미국 생산 차량에서 자율주행 기능인 'FSD V14 라이트'를 사용할 수 있다는 점이 부각되면서 수요가 늘어난 영향으로 풀이된다. 반면 중국산 비중이 높은 2023년식 이후 모델 Y는 2.5% 하락했다.수입차 브랜드 가운데서는 BMW와 메르세데스-벤츠의 약세가 이어졌다. BMW는 전월 대비 1.9%, 메르세데스-벤츠는 1.5% 하락하며 고가 수입차를 중심으로 가격 조정이 지속됐다.조은형 케이카 PM팀 애널리스트는 "올해 7월은 통상적인 여름 성수기와 달리 국산차와 수입차 시세가 함께 하락했다"며 "신차급 중고차는 가격 방어력을 유지한 반면, 거래가 활발한 연식과 SUV는 시세가 조정돼 수요자의 구매 선택지가 넓어진 시점"이라고 말했다.