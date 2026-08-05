“틀린 도로명주소 바로잡았습니다”…군포시, 관내 주소정보시설 정비 완료

지방사진2 0 한대희 군포시장(왼쪽 두번째)이 지난달 7일 시 관계자와 군포1동 주택가 골목을 둘러보고 있다. /군포시

경기 군포시가 시민이 보다 정확하고 편리하게 도로명주소를 이용할 수 있도록 발빠르게 움직였다.군포시는 관내 도로명주소에 대한 일제조사와 정비를 완료했다고 5일 밝혔다.주소정보시설은 도로명판과 건물번호판, 기초번호판, 사물주소판, 지역안내판 등 도로명주소의 위치 안내와 주소 식별을 위해 설치된 시설물이다. 우편·택배 배송과 민원 처리는 물론 소방·경찰 출동 등 긴급상황 발생 시 위치 확인과 직결돼 시민 생활과 밀접하게 연관돼 있어 정확한 주소 정보 제공과 체계적인 관리가 요구된다.시는 올해 상반기 내 도로명판, 건물번호판 등 주소정보시설 5종 1만1815개에 대한 전수조사를 마쳤다. 이어 조사 결과를 토대로 낙하 위험 등 긴급 정비가 필요한 시설부터 순차적으로 현장 보수를 진행 중이다.특히 시는 시설물 설치 상태와 훼손 여부, 안전성 등을 집중 점검해 낙하위험 등 긴급 정비가 필요한 시설부터 우선 보수에 나서 망실되거나 훼손된 주소정보시설 163개를 재설치하는 작업을 7월말 조기 완료했다.시는 연내 노후 건물번호판 정비를 확대하고 사물주소판 설치를 지속적으로 추진하는 등 체계적인 주소정보시설 유지·관리에 나설 계획이다.한대희 시장은 "이번 일제조사를 통해 주소정보시설 관리 실태를 면밀히 점검하고 필요한 정비를 완료했다"며 "앞으로도 현장 중심의 점검과 체계적인 관리를 이어가 시민들이 안전하고 편리하게 주소정보를 이용할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.