닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

수원시 “재활용품 가져오면 종량제봉투로 바꿔드립니다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260806010001801

글자크기

닫기

수원 홍화표 기자

승인 : 2026. 08. 06. 10:37

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

오는 28일까지 고색동 일원에서 ‘이동형 스마트 자원순환센터’ 시범 운영
수원시_자원순환센터
수원특례시가 빈 페트병 등 재활용품을 가져오면 종량제봉투로 교환해주는 색다른 환경사업을 실시한다.

수원시는 이달 28일까지 고색동 일원에서 '이동형 스마트 자원순환센터'<포스터>를 시범 운영한다고 6일 밝혔다.

이동형 스마트 자원순환센터는 수원시 '탄소중립 그린도시 조성 사업'의 하나로, 수거 차량이 단독·저층주택 지역을 찾아가 재활용품을 수거하고 종량제봉투로 교환해 주는 시범사업이다.

시범사업은 매주 수·금요일 정오부터 오후 6시까지 고색동 주거지 인근에서 운영한다. 차량이 태산2차아파트 후문 앞(정오~오후 2시), 고산로5번길 6(오후 2~4시), 고색역 공영주차장 맞은편(오후 4~6시) 등 3개 지점을 순회하며 재활용품을 수거한다.

수거 품목은 투명 페트병, 캔(알루미늄·철), 종이팩, 폐건전지다. 기준을 충족한 재활용품은 종량제봉투(10ℓ)로 교환해 준다. 투명 페트병과 캔은 합산해 10개 이상, 종이팩은 1㎏(약 35개), 폐건전지는 0.5㎏(약 20개) 이상 가져오면 종량제봉투(10ℓ) 1매로 교환할 수 있다. 1인당 1회 최대 3매까지 지급한다. 재활용품을 수거할 때 간단한 설문조사도 한다.

배출방법은 재활용품마다 다르다. 투명 페트병은 내용물을 깨끗이 헹군 뒤 라벨을 제거하고 납작하게 눌러야 한다. 캔은 내용물을 비우고 헹구고, 종이팩은 씻어 펼친 뒤 말려야 한다. 폐건전지는 한곳에 모아 배출해야 한다.

시는 이번 시범 운영으로 고품질 재활용품 수거율을 높이고, 탄소 감축 효과를 얻을 것으로 기대하고 있다. 또 시민 의견을 수렴해 스마트 자원순환센터 운영 사업의 기초자료로 활용할 예정이다.

시 관계자는 "시민들이 더 쉽고 편리하게 재활용품을 분리배출할 수 있도록 이동형 스마트 자원순환센터를 마련했다"며 "시범 운영 결과를 바탕으로 배출자 보상 등 수거구조를 개선해 주민의 자발적인 참여를 이끌고, 자원순환 문화를 확산하겠다"고 말했다.
홍화표 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

삼성·SK하이닉스, 美 규제 위험 분산…中 장비·주주환원·美 상장 ‘3중 카드’

이란·오만, 호르무즈 항로 좌표 합의…60일 재개방안, 이란 통제권 문턱 넘을까

[인터뷰] 원민경 성평등부 장관 “디지털성범죄, 차단만으론 부족…컨트롤타워로 뿌리 뽑을 것”

李대통령 “과거 관습 탈피해 비상한 해법으로 주택 공급 해법 마련”

[마켓파워]한화 3세 독립경영 시동…김동원 금융 홀로서기 시나리오는

[인터뷰] 최대호 안양시장 “실질적 시민 삶 변화로 ‘안양의 완성’ 증명할 것”

1군단, 공용화기 이어 이번엔 개인화기도 총알 없었다

지금 뜨는 뉴스

‘저탄고지’는 지났다…건강 식사로 뜨는 ‘파이버 맥싱’

한화 세계불꽃축제 9월 5일 조기 개최…韓·美·英 참가

진화한 ‘8세대 아반떼’ 계약 시작…풀옵션 가격이 무려

제주서 스노클링 즐겼는데…닷새 뒤 온몸에 발진, 무슨 일?

“무슨 말이 하고 싶은데?”…은근히 싫어하는 말버릇7