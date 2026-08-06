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사회

뉴발란스 이어 또 엉터리 태극기…서경덕, 전통시장·SNS 실태 지적

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정아름 기자

승인 : 2026. 08. 06. 08:33

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태극기
/서경덕 성신여대 교수
서경덕 성신여대 교수가 국내 유명 전통시장에서 태극 문양의 색이 뒤바뀐 상품이 판매되고 SNS에서는 잘못된 태극기를 활용한 광복절 이벤트가 잇따르고 있다며 개선을 촉구했다.

서 교수는 6일 자신의 인스타그램을 통해 "최근 글로벌 브랜드 상품에서 '엉터리 태극기'가 지속적으로 발견돼 큰 논란이 됐다"며 "많은 이용자들의 제보를 받아 확인해 보니 국내 유명 전통시장에서 태극 문양의 색깔이 뒤바뀐 슬리퍼 액세서리를 판매하고 있었다"고 밝혔다.

이어 "광복절이 다가오면서 SNS에서 관련 이벤트가 많이 진행되고 있는데, 건곤감리가 잘못된 태극기를 다수 사용하고 있었다"고 지적했다.

그는 "해외도 아닌 국내에서 대한민국의 상징인 태극기 관련 상품을 엉터리로 제작해 판매하는 건 있을 수 없는 일"이라며 "해외에서 만들어진 상품을 판매하는 경우라면 상인들은 반드시 검증을 했어야 했다"고 강조했다.

또 "해외 유명 브랜드에서 잘못된 태극기 디자인을 사용했다고 비난만 할 것이 아니라 우리부터 먼저 각성해야 할 것"이라고 말했다.

서 교수는 한류 확산으로 한국을 찾는 해외 관광객이 증가하고 있는 점도 언급했다.

그는 "전 세계에 한류가 널리 퍼지면서 해외 관광객들이 점차 늘어나고 있는 추세"라며 "이럴 때일수록 대한민국 상징물에 관한 상품을 제작·판매할 때는 더욱 신중을 기해야 할 것"이라고 당부했다.

엉터리 태극기 판매 사례는 이번이 처음이 아니다.

지난달 뉴발란스 코리아는 태극 무늬를 거꾸로 찍어내 논란이 일 자 태극 문양 티셔츠 판매를 중단했다.
정아름 기자

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