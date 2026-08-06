미주·유럽, 멀리서 오는 여행객도 늘었다…방한 시장 다변화

올해 상반기 미주 13%, 유럽 20% 증가

신규 취항, K-콘텐츠 연계 마케팅 효과

문체부 'K-관광 4000만명 기반 마련'

관광수지 3개월 연속 흑자 행진 0 지난 7월 26일 서울 명동의 모습. / 연합

한국 문화에 대한 국제적 관심으로 방한 외국인 수의 증가세가 이어지고 있는 가운데 서구권에서 오는 장거리 여행객이 늘어나는 등 시장 다변화 흐름이 나타나고 있다.문화체육관광부는 올해 상반기 아시아 외에도 미주, 유럽, 대양주 등에서 방한 관광이 지속 성장하면서 시장 다변화의 가시적 성과를 내고 있다고 6일 밝혔다.상반기 누적 방한 외국인 관광객 수가 1071만명으로 역대 최다를 기록한 가운데 지난 6월까지 미주 지역의 입국자는 108만 명으로 전년 같은 기간 대비 12.7% 증가했다. 유럽 지역의 입국자는 74만 명으로 전년 동기 대비 20.2% 늘었다. 대양주를 포함해 기타 시장으로 분류한 지역에서도 21만 명이 입국하며 11%가 증가했다. 문체부는 방한 관광이 특정 지역에 편중되지 않고 전 세계로 저변을 넓혀가고 있음이 확인됐다고 평가했다.미주·유럽의 방한객 증가의 배경으로는 지난해부터 미국, 캐나다, 덴마크, 영국 등 직항 항공노선 신규 취항과 증편이 꼽혔다. 미국은 상반기 누적 73만 명으로 지난해 같은 기간 대비 11.1% 증가했고, 캐나다는 17.1%, 브라질과 멕시코는 각각 22.1%, 16.3% 증가했다. 영국은 지난 3월부터 버진 애틀랜틱이 인천-런던 노선을 매일 운항하면서, 방한객 수가 지난해 같은 기간 대비 22% 늘었다.K-컬처 열기를 반영한 마케팅 전략도 효과를 낸 것으로 평가된다. 방탄소년단(BTS)의 런던 콘서트, 북중미 월드컵 등 대형 이벤트를 연계한 한국관광 홍보관은 현지에서 큰 관심을 받았다. 이를 통해 방한관광 상품 판매 1480건, 모객 인원 총 3315명, 예상 매출액 1613만 달러(현재 환율 기준 약 229억원)의 실적을 올렸다고 문체부는 밝혔다. 이와 함께 해외지사 미개설 지역 중 잠재력이 높은 신흥시장 12개 지역에도 홍보지점을 두고 방한 유치를 추진하고 있다. 오는 9월에는 한국·프랑스 수교 140주년을 계기로 관련 방한 마케팅을 실시하는 등 시장 다변화를 지속 추진한다.문체부는 전날 청와대에서 열린 하반기 업무보고에서 방한 관광객 3000만 명을 조기에 달성하고, K-관광 4000만명 시대를 열기 위한 기반을 마련한다는 목표를 밝혔다. 방한 관광 편의 제고를 위해 공항·항만·숙박 등 인프라 확충과 교통·간편결제 개선을 추진한다. 복수비자와 단체관광 무비자 확대, 출입국 편의 개선 등으로 진입장벽을 지속적으로 완화해 나갈 계획이다.권역별 관광경쟁력 제고를 위한 마케팅도 강화한다. 5대 지방공항을 중심으로 입국부터 숙박·체험까지 이어지는 '방한관광 골든루트'를 조성한다. 부가가치를 높이기 위해 의료·미용(뷰티) 관광, 최고급(하이엔드) 관광 등 분야를 집중 육성한다. 아울러 지역관광을 통한 지역경제 활성화를 위해 특화 콘텐츠를 강화하고, 국민 여행 지원과 범국민 여행 촉진 캠페인으로 여행가는 문화를 조성해 지역 방문 수요를 확대할 계획이다.