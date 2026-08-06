삼성전자, 폴더블 노하우 담은 ‘갤럭시 Z8 시리즈’ 국내 출시

사전 판매 일주일 동안 144만대로 역대 최고

"사용자 라이프스타일 따른 제품별 라인업"

갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8, 갤럭시 워치 울트라2·워치9 국내 출시(1) 0 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8, 갤럭시 워치 울트라2·워치9의 모습. /삼성전자

삼성전자가 폴더블 노하우가 집약된 갤럭시 Z8시리즈를 비롯한 갤럭시 워치 울트라2·워치9를 공식 출시한다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8은 일주일 동안 진행된 사전 판매에서 144만대라는 역대급 판매를 기록한 상태다.6일 삼성전자는 다음 날부터 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8'과 '갤럭시 워치 울트라2·워치9'을 국내에서 선보인다고 밝혔다. 이번 갤럭시 Z 시리즈는 지난 7년 동안 축적된 기술력을 바탕으로 디자인과 사용성이 크게 향상됐다.삼성전자는 "사용자의 라이프스타일에 따라 다양한 폼팩터의 제품 중에서 사용자가 선택할 수 있도록 제품별 라인업을 차별화한 게 특징"이라고 강조했다.갤럭시 Z 폴드8 울트라는 203.1mm 대화면을 기반으로 멀티태스킹에 최적화됐고, 갤럭시 Z 폴드8과 갤럭시 Z 플립8은 각각 콘텐츠 감상 경험 최적화와 휴대성 향상에 초점을 맞췄다고 한다.특히 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 문서 작성, 자료 확인, 콘텐츠 제작 등에 적합하다. 이뿐만 아니라 5000mAh 대용량 배터리를 적용해 최대 27시간 동안 영상 콘텐츠를 시청할 수도 있다.갤럭시 Z 폴드8은 펼쳤을 때 4 대 3 비율의 193.2mm 메인 화면과 접었을 때 10:16 비율의 138.4mm 커버 화면을 제공해 몰입감 있게 즐길 수 있다.무게는 201g으로 역대 갤럭시 Z 폴드 시리즈 중 가장 가볍기도 하다. 또한 4800mAh 배터리를 적용해 휴대성과 사용 시간을 높였다고 한다.이 외에 갤럭시 워치 울트라2와 갤럭시 워치9도 전작보다 착용감과 배터리 성능이 개선됐을 뿐만 아니라 디스플레이도 한층 밝아져 역대 최고의 성능을 보유했다.정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "8세대 갤럭시 Z 시리즈는 7년 동안 축적해 온 폴더블 노하우를 적용해 진정한 대중화를 달성한 제품"이라며 "손목 위 건강 동반자로서 개인화된 맞춤형 헬스케어 가이드를 제공하는 갤럭시 워치 울트라2, 갤럭시 워치9와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다.