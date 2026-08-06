“날도 더운데 시원한 온천공원 도시숲으로 가볼까?”

이천시, '무장애 나눔길' 조성 완료…열린 산림복지 공간

이천시 온천공원도시슾 무장애 나눔길 조성 완료 0 경기 이천시 온천공원 도시숲에 조성된 데크길 모습. /이천시

경기 이천시 온천공원 도시숲에 시민 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 산책길이 조성됐다.이천시는 온천공원 산림복지 도시숲 무장애 나눔길 조성사업을 완료했다고 6일 밝혔다.이 사업은 지난해 진암공원에 이어 올해는 온천공원에 한국산림복지진흥원 녹색자금(복권위원회 복권기금) 지원을 받아 추진됐다. 보행약자인 장애인, 어르신, 임산부, 영유아 동반 가족 등 모든 시민이 편리하게 숲을 이용할 수 있는 산림복지 기반을 마련하는 데 중점을 뒀다는 게 시측의 설명이다.사업은 휠체어와 유모차도 편리하게 이용할 수 있는 무장애 데크길 80m 조성, 노후시설 개선을 위한 무장애 화장실 새 단장(리모델링), 이용객 편의를 위한 주차장 보수공사 등 공원 이용 환경을 전반적으로 개선하는데 주안점을 뒀다.특히 무장애 데크길은 경사를 최소화하고 이동 편의성을 높여 누구나 안전하게 숲을 체험할 수 있도록 조성했으며, 새롭게 단장한 화장실은 장애인 편의시설을 갖추고 노후시설을 개선해 이용객의 접근성과 편의성을 크게 높였다. 또한 주차장 정비를 통해 차량 이용객의 안전성과 이용 편의를 높여 더욱 쾌적한 공원 환경을 갖추게 됐다.시는 이번에 조성된 나눔길이 산림복지 서비스 확대와 생활권 도시숲의 이용 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 성수석 시장은 "무장애 나눔길 조성사업을 통해 온천공원이 모든 시민이 차별 없이 자연을 누릴 수 있는 열린 산림복지 공간으로 거듭났다"며 "앞으로도 누구나 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 도시숲 환경을 지속적으로 조성해 나가겠다"고 말했다.