日650만부 ‘소년점프’100만부 붕괴…종이잡지 ‘밀리언셀러’ 사라졌다 ‘

드래곤볼·슬램덩크' 전성기 653만부서 98만5000부로

韓이미 종이 만화잡지 대신 웹툰시장 2조원대 이동

clip20260806105437 0 일본 주간 소년점프/소년점프 홈페이지 캡쳐

1193116590 0 일본 도쿄 진보초의 중고서점가에 전시된 종이책과 종이잡지들. 일본의 종이잡지 전체 시장은 전성기의 4분의 1 아래로 쪼그라들었다. /게티 이미지뱅크

'드래곤볼'과 '슬램덩크'를 앞세워 한때 한 호에 653만부를 찍었던 일본 대표 만화잡지 '주간소년점프'의 발행부수가 처음으로 100만부 아래로 떨어졌다. 일본에서 100만부 이상 발행되는 종이잡지가 한 종도 남지 않으면서, 출판대국 일본을 상징했던 '밀리언셀러 잡지' 시대도 막을 내렸다.6일 요미우리신문에 따르면 슈에이샤가 발행하는 주간소년점프의 올해 4∼6월 평균 인쇄증명 발행부수는 98만5000부였다. 인쇄소가 실제 인쇄량을 증명하는 방식으로 통계가 공개되기 시작한 2008년 이후 처음으로 100만부 선이 무너졌다.1968년 창간된 주간소년점프는 일본 만화 산업의 전성기를 이끈 잡지다. '드래곤볼'과 '슬램덩크'가 함께 연재되던 1994년 12월에는 한 호 발행부수가 653만부에 달해 일본 만화잡지 사상 최고 기록을 세웠다. 당시 일본 국민 20명 가운데 한 명이 한 권씩 산 셈이다.그러나 인터넷과 전자책, 스마트폰 만화 서비스가 확산하면서 발행부수는 가파르게 줄었다. 2017년 200만부 아래로 내려간 데 이어 약 9년 만에 다시 100만부 벽까지 무너졌다. 경쟁 잡지의 사정은 더욱 심각하다. 고단샤의 '주간소년매거진'은 28만1000부, 쇼가쿠칸의 '주간소년선데이'는 12만부에 그쳤다. 만화잡지가 아닌 시사주간지 '주간문춘'도 36만2000부, 여성지 '여성세븐'은 24만1800부에 머물렀다.종이잡지 전체 시장도 전성기의 4분의 1 아래로 쪼그라들었다. 일본 출판과학연구소에 따르면 지난해 종이잡지 추정 판매액은 전년보다 10% 감소한 3708억엔이었다. 시장이 가장 컸던 1997년 1조5644억엔과 비교하면 28년 만에 76%가 사라졌다.출판계에서는 소년점프의 100만부 붕괴를 단순히 잡지 한 종의 부진으로 보지 않는다. 만화잡지는 여러 작품을 한꺼번에 소개하고 신인 작가를 발굴해 단행본과 애니메이션, 영화로 연결하는 출발점이었다. 종이잡지의 축소가 계속되면 서점 매출뿐 아니라 독자들이 새로운 작품을 접하는 통로까지 좁아질 수 있다는 우려가 나온다.한국은 일본보다 먼저 종이 만화잡지 중심의 시장이 무너지고 웹툰 플랫폼으로 독자가 이동했다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 2024년 국내 웹툰 산업 매출은 2조2856억원으로 전년보다 4.4% 성장했다. 종이잡지가 사라진 자리를 스마트폰 기반의 유료 결제와 광고, 지식재산권 사업이 채운 것이다.소년점프의 추락은 만화 자체가 외면받았다는 뜻이라기보다 독자가 작품을 만나는 방식이 종이에서 화면으로 바뀌었다는 신호에 가깝다. 한국이 웹툰으로 먼저 겪은 변화가 세계 최대 만화대국 일본의 마지막 '100만부 잡지'마저 무너뜨리고 있다.