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세라젬, KLPGA 제주 삼다수 마스터스 후원…“스포츠 발전 기여 확대”

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서병주 기자

승인 : 2026. 08. 06. 12:31

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대회 홀인원 부상으로 ‘마스터 V9’ 제공
갤러리 경품에 안마의자 ‘파우제 M8 Fit’
2개 대회 잇달아 후원…"체력관리 지원"
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세라젬 앰버서더인 김민솔 KLPGA 프로가 척추 관리 의료기기 '마스터 V9'와 함께 포즈를 취하고 있다./세라젬
세라젬이 하반기 열리는 골프대회 후원을 본격적으로 강화, 선수들의 꾸준한 체력관리와 회복을 돕겠다는 의지를 전했다.

세라젬은 오는 9일까지 제주 서귀포시에 위치한 테디밸리 골프앤리조트에서 열리는 KLPGA 투어 '제13회 제주 삼다수 마스터스' 대회를 공식 후원한다고 6일 밝혔다. 제주 삼다수 마스터스는 제주특별자치도개발공사가 주최하고 한국여자프로골프협회가 주관하는 KLPGA 투어 하반기 대회 중 하나다.

KLPGA 공식 스폰서인 세라젬은 올 시즌 상반기에만 KLPGA 리쥬란 챔피언십을 시작으로 5개 대회를 공식 후원했다. 또 KPGA 공식 후원사로서는 상반기 KPGA DB손해보험 프로미 오픈을 비롯해 총 7개 투어 대회와 챔피언스 투어 2개 대회 등 총 9개 대회를 후원했다.

세라젬은 이번 대회의 공식 후원사로 참여해 홀인원 부상으로 척추 관리 의료기기 '마스터 V9'을, 갤러리 경품으로 안마의자 '파우제 M8 Fit'을 제공한다.

후원 제품인 마스터 V9은 인체 스캔을 통해 온열 마사지를 제공하는 것이 특징으로, '스포츠·골프 모드'가 내장됐다. 또 제품은 식품의약품안전처로부터 추간판(디스크) 탈출증 치료 도움과 근육통 완화 등 6가지 효능을 인증받았다.

파우제 M8 Fit은 인테리어와의 조화를 고려한 제품으로 안마의자 최초로 컬러와 패턴, 소재를 조합한 교체형 사이드 커버를 적용해 총 12가지 스타일을 연출할 수 있다. 또 특허를 받은 직가열 온열 기술과 척추 스캐닝 기술 등이 탑재된 것이 특징이다.

세라젬은 이어 오는 13일부터 경기도 포천시 몽베르컨트리클럽에서 열리는 KLPGA 투어 메디힐·한국일보 챔피언십의 공식 후원사로 참여한다. 대회 우승자에게는 마스터 V9을, 홀인원 기록자에게는 파우제 M8 Fit을 후원하며 VIP라운지와 선수와 가족 라운지에 헬스케어 기기를 설치해 휴식과 회복을 지원한다. 오는 20일부터 진행되는 KLPGA 메이저 대회 BC카드·한경 제48회 KLPGA 챔피언십 대회도 공식 후원사로 참여할 예정이다.

세라젬 관계자는 "이번 골프대회 후원을 통해 경기에 참가하는 선수들의 도전과 열정을 응원하는 동시에 골프선수들의 꾸준한 체력관리와 회복을 돕고자 한다"며 "앞으로도 스포츠 기관과의 협업, 골프대회 후원 등 건강한 라이프스타일을 만드는 다양한 활동을 통해 스포츠 발전에 기여하겠다"고 말했다.
서병주 기자

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