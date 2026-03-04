[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 4일

닭띠

33년 건널목에서 차를 조심해야 한다.

45년 얻기 힘든 것도 얻게 되는 날이다.

57년 뜻밖에 문서를 얻게 되는 날이다.

69년 근심이 걷히고 밝은 빛이 찾아온다.

81년 즐거움으로 가득해진다.

93년 마침내 소원을 성취한다.