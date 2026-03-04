[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 4일

쥐띠
36년 일이 원활하게 풀려나간다.
48년 문서 운이 들어오려고 하니 마음을 비운다.
60년 재물 운이 차츰 상승하는 시기다.
72년 금전 운이 한결 좋아진다.
84년 오랜만에 귀인을 만나니 안색이 밝아진다.
96년 가족이 함께 모여서 즐겁다.
소띠
37년 바라던 일이 뜻대로 풀리지 않으니 답답하다.
49년 걱정근심이 말끔히 사라진다.
61년 지인과 담소를 나누며 즐겁게 지낸다.
73년 기다리니 빠르게 성사된다.
85년 어려움이 있으나 금방 좋아진다.
97년 기쁜 일이 있으니 안색이 한결 밝아진다.
범띠
38년 문서 계약이 한 차례 보류된다.
50년 문서 계약 성사로 기쁨이 가득한 날이다.
62년 어수선한 상황이 정리되니 한결 편안하게 지낸다.
74년 문서 매매가 성사되려면 시간이 필요하다.
86년 집안에 웃음꽃이 가득 핀다.
98년 마음속에 근심 걱정이 사라진다.
토끼띠
39년 문서로 인해 금전이 생긴다.
51년 걱정 많았던 문제가 해결된다.
63년 가족과 상의한 후에 결정해야 한다.
75년 마음도 서서히 안정을 찾는다.
87년 주변에 방해꾼이 있으니 각별히 유의한다.
99년 분주하게 움직이는 날이다.
용띠
40년 금전 문제가 오후쯤 해결된다.
52년 문서 운이 점점 좋아진다.
64년 일이 잘 풀려 좋은 결과가 찾아온다.
76년 아는 선배의 도움을 받게 된다.
88년 우환과 질고가 사라지는 날이다.
00년 좋은 일이 생길 운수다.
뱀띠
41년 친인척과 다툼이 예고되니 각별히 신경 써야 한다.
53년 서남 방향에서 귀인을 만나게 된다.
65년 밝은 빛이 가득 비추는 날이다.
77년 등을 돌렸던 사람이 또다시 찾아온다.
89년 바라던 소망이 이뤄진다.
01년 감정을 억제하고 지혜롭게 대처해야 한다.
말띠
42년 가정에 기쁜 소식이 찾아온다.
54년 만사형통하니 그 뜻이 대인이다.
66년 물심양면으로 도우니 큰 은혜를 얻는다.
78년 일이 순조롭게 잘 풀린다.
90년 스트레스로 피로가 쌓인다.
02년 쓸데없는 자존심은 내세우지 않아야 한다.
양띠
43년 욕심을 내니 운이 도와주지 않는다.
55년 아팠던 몸도 차츰 건강을 되찾게 되는 운이다.
67년 차분하게 대처해야 한다.
79년 길에서 우연히 귀인을 만난다.
91년 집안에 웃음소리가 가득하다.
03년 바라던 일이 하나씩 성취된다.
원숭이띠
32년 건강이 좋아지니 얼굴이 활짝 핀다.
44년 뜻밖의 명의를 소개받는다.
56년 짜증이 나더라도 고민은 해결된다.
68년 묵은 문서가 매매된다.
80년 음식을 급하게 먹으면 체한다.
92년 근심 걱정이 사라지니 기쁜 날이다.
닭띠
33년 건널목에서 차를 조심해야 한다.
45년 얻기 힘든 것도 얻게 되는 날이다.
57년 뜻밖에 문서를 얻게 되는 날이다.
69년 근심이 걷히고 밝은 빛이 찾아온다.
81년 즐거움으로 가득해진다.
93년 마침내 소원을 성취한다.
개띠
34년 마침내 운이 찾아오니 걱정이 사라진다.
46년 대길 운이 찾아오니 안색이 밝아진다.
58년 준비하던 일이 막힘없이 진행된다.
70년 행운으로 가득하다.
82년 우환과 질고가 사라진다.
94년 힘든 시기지만 운은 내 마음을 알아준다.
돼지띠
35년 약속을 지키니 뿌듯하다.
47년 운세가 좋아지니 안색이 밝아진다.
59년 마침내 바라던 소원을 이루게 되는 날이다.
71년 귀인이 서남 방향에서 돕는다.
83년 근심 걱정이 사라지니 행복해진다.
95년 소득은 적고 지출만 많다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장