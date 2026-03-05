[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 5일

쥐띠
36년 목적을 달성한다.
48년 고통에서 벗어나 행복하다.
60년 투자는 잠시 보류한다.
72년 힘든 일로 보람을 얻는다.
84년 건널목을 건널 때는 자동차나 오토바이를 조심해야 한다.
96년 야간에 자동차를 운전할 때는 조심해야 한다.
소띠
37년 우울에서 조금씩 벗어난다.
49년 재물이 들어오는 시기가 늦어진다.
61년 기다리던 금전 소식을 들으니 기쁨이 가득하다.
73년 중요한 결정을 내리는 날이다.
85년 문서와 금전 운이 대길하다.
97년 돈 빌려주고 재물을 잃기 쉬운 운세다.
범띠
38년 베푼 덕으로 인해 행복이 찾아온다.
50년 마음이 어수선했다가 다시 안정된다.
62년 기분이 좋고 먹는 것이 즐거워진다.
74년 앞뒤 말이 같아야 한다.
86년 실천을 하니 좋은 결과가 생긴다.
98년 욕심부리면 되는 일이 적어진다.
토끼띠
39년 어려움 끝에 다시 운이 회복된다.
51년 모은 재물이 별안간 흩어진다.
63년 공든 탑을 다시 쌓아 올려야 한다.
75년 뜻밖의 행운이 찾아온다.
87년 근심이 지나가니 행운이 찾아온다.
99년 중상모략하는 자가 있으니 조심한다.
용띠
40년 급하게 움직이지 않아도 된다.
52년 일이 막힘없이 빠르게 진행된다.
64년 귀인 덕분에 건강이 더 좋아진다.
76년 드디어 일이 잘 해결될 기미가 보인다.
88년 감기몸살은 더 신경 써야 한다.
00년 힘든 고비 운이니 마음을 비운다.
뱀띠
41년 일이 막힘없이 잘 진행된다.
53년 마음을 비우니 고비 또한 지나간다.
65년 다툼이 생길 운세니 상대에게 미리 양보한다.
77년 좋은 사람과 좋은 인연으로 함께 한다.
89년 잠재된 실력을 인정받는 날이다.
01년 심적인 고통이 말끔히 해결된다.
말띠
42년 근심 걱정이 사라진다.
54년 일이 순조롭게 해결된다.
66년 무거웠던 몸이 한결 가벼워진다.
78년 마음이 편안해지는 하루다.
90년 다툼이 생기는 운세니 과격한 말은 되도록 자제한다.
02년 간만에 행운을 얻는 날이다.
양띠
43년 서두를 것 없이 느긋하게 움직여도 된다.
55년 겹경사로 인해 기쁨이 가득해진다.
67년 승진 소식이 들려온다.
79년 다툼보다는 화합이 먼저다.
91년 일이 성사되지 않으면 잠시 보류한다.
03년 마침내 소원을 성취한다.
원숭이띠
32년 남의 일에 간섭하지 않아야 한다.
44년 문서매매 운이 조금씩 좋아진다.
56년 바라던 일을 막힘없이 성취하는 날이다.
68년 도와주는 운이 찾아오니 여유로워진다.
80년 예정된 금전 거래가 미뤄진다.
92년 친인척이 한자리에 모이니 기쁨이 가득하다.
닭띠
33년 일이 원하는 대로 이루어진다.
45년 문서 매매가 오후쯤부터 성사된다.
57년 남동 쪽 방향에서 이익이 찾아오는 운세다.
69년 재물 운이 활짝 열리는 날이다.
81년 일이 내 뜻대로 풀리지 않아 답답하다.
93년 귀인을 만나게 되는 하루다.
개띠
34년 몸살감기 증세가 있으니 여행은 미룬다.
46년 서쪽과 북쪽 방향에서 이익이 따른다.
58년 예민한 성격을 오후부터는 가라앉힌다.
70년 몸 관리를 잘해야 건강이 회복된다.
82년 섣부른 추측은 금물이다.
94년 말이 더 많아지면 불리해진다.
돼지띠
35년 소원을 성취한다.
47년 생각지 못한 금전 소식이 있다.
59년 중요한 일은 쉽게 맡기지 않는다.
71년 가족과 함께 조용한 하루를 보낸다.
83년 남의 일에 신경 쓰지 않도록 한다.
95년 근심이 생기는 운세니 여행을 미룬다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장