‘AW2026’ 개막, 현대차그룹 ‘아틀라스·모베드’ 국내 첫선…로보틱스 역량 과시

현대차그룹, 아틀라스·모베드 국내 첫 선

피지컬AI 기반 '물류자동화시스템'도 소개

스마트공장·자동화산업전-102 0 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'이 4일 서울 강남구 코엑스 전관에서 개막한 가운데 현대자동차그룹이 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 비구동 모델을 국내 최초 공개했다. /박상선 기자

현대자동차그룹이 4일 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에서 국내 최초 휴머노이드 로봇 '아틀라스'와 이동형 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'를 공개하며 '피지컬AI' 역량을 과시했다. 'AW 2026'은 아시아 대표 제조 AI 전환(AX) 전시회로, 피지컬 AI를 중심으로 로보틱스, AI 팩토리, 자율제조, 휴머노이드 등 다양한 분야를 선보인다.현대차그룹은 이날 서울 코엑스에서 개막한 AW 2026에서 국내 최초로 이동형 로봇 플랫폼 모베드를 공개했다. 앞서 모베드는 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서 세계 최초로 공개했으며, 로보틱스 부문 최고혁신상을 수상했다.모베드는 4개의 독립 제어 휠과 편심 기반 매커니즘을 이용해 전방위 주행이 가능한 첨단 모빌리티 로봇 플랫폼으로, 산업 현장과 물류 환경에 이용하기에 적합하다. 가로 74cm, 세로 115cm의 체구에 네개의 편심 기반 휠로 구동되며, 몸체 위에는 여러 목적의 적재함을 얹을 수 있다. 짐을 놓으면 물류·배송 로봇이 될 수 있고, 광고판을 얹으면 이동하는 광고 로봇이 될 수 있는 플랫폼 로봇이다. 최고 시속 10km, 최대 적재 중량 47~57kg으로, 최대 20cm 높이 연석과 과속방지턱을 넘을 수 있게 설계됐다.김영훈 로보틱스사업2팀 책임연구원은 "모베드는 편향된 축과 독립적인 전동휠을 이용해 다양한 높낮이의 표면을 좌우·상하 흔들림 없이 바디를 고정할 수 있고 전방위 주행이 가능하게 만들었다"면서 "특히 모바일 로봇 플랫폼답게 쓰고자하는 목적에 맞춰 상부 구조물들을 교체할 수 있는 확장성을 가진 제품"이라고 설명했다.이날 현대글로비스 전시관에는 현대차그룹 로봇개발사인 보스턴다이나믹스가 CES 2026에서 선보였던 개발형 휴머노이드 로봇 아틀라스 모델도 공개됐다. 전시된 아틀라스는 비구동 모델이지만 이번 전시회에서 가장 뜨거운 관심을 받았다.현대글로비스 관계자는 "올해 초 미국에서 첫 선을 보인 아틀라스의 화려하고 절제된 동작과 완성도를 영상을 통해 간접적으로 경함한 분들이 아틀라스를 보기 위해 많이 왔다"면서 "국내에서 첫 선을 보이는 개발형 아틀라스는 비구동 모델이지만, 실제 산업현장에 투입되기 전단계로, 상당한 완성도를 보이고 있다"고 말했다.이외 현대글로비스는 피지컬 AI기반 '물류자동화시스템'도 통합 전시했다. 현대글로비스는 피지컬AI 기술의 통합 활용을 위한 '물류자동화솔루션'을 개발했고, 이미 국내 여러 회사들에 해당 솔루션이 탑재된 물류자동화시스템을 제공했다.이밖에 물류자동화시스템의 물류 처리 공정도 직접 시범했다. 화물 입고부터 보관, 선별과정을 통한 집품과 출고까지 물류자동화솔루션을 이용한 자동화 공정을 선보였다. 각 공정들에는 레일 위로 이동하는 '팔레트 셔틀', 창고 제어 시스템 '오르카', 자율주행 물류로봇(AMR)과 로봇 피킹 기술이 하나의 물류자동화시스템에 의해 수행된다.강민성 현대글로비스 미래물류기획팀 책임매니저는 "현대글로비스에서 개발한 물류자동화시스템은 피지컬AI 기술을 통합적으로 활용하기 위한 솔루션으로, 이미 '무신사'를 비롯해 국내 여러 물류 업체에 구축되고 있다"면서 "이 시스템은 복잡한 환경에서 물류 분류와 운송 등을 하나의 체계로 통합해서 자동화 처리를 할 수 있는 능력을 갖췄다"고 평가했다.