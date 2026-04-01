“쓰레기 산더미인데 봉투도 없다”...계란 뚜껑 61.7%·캡슐 46.9% 폭등

일주일 새 비닐값 2배 '공급 쇼크'...인테리어 업계도 "월 1만원 손실 불 보듯"

배달앱 3사 소환 "플랫폼도 고통 분담하라"...중기부, 4.11 동행축제 소비 진작 승부수

중기부, '중동전쟁 영향 점검 회의' 개최

1 0 송치영 소공연 회장(왼쪽부터)과 한성숙 중기부 장관이 1일 오전 서울 여의도에 있는 소공연에서 열린 '중동전쟁 영향 점검 회의'에서 기념촬영을 하고 있다./사진=오세은 기자

"포장 용기는커녕 쓰레기 담을 종량제 봉투조차 구할 길이 없습니다. 전쟁은 먼 나라 이야기인 줄 알았는데 당장 내 사업장 쓰레기조차 못 치우는 처지가 됐습니다."1일 오전 서울 여의도 소상공인연합회에서 한성숙 중소벤처기업부 장관 주재로 열린 '중동전쟁 영향 점검 회의' 현장은 소상공인들의 처절한 생존 보고로 가득 찼다. 침통한 분위기 속에서 진행된 이날 회의에서는 중동 전쟁 발발 한 달째를 맞아, 수출 전선을 넘어 내수 시장의 모세혈관인 소상공인 현장이 포장재 수급 마비로 인해 '고사 위기'에 처했다는 비명이 곳곳에서 터져 나왔다.업종을 가리지 않는 부자재 가격 폭등 실태는 수치로 드러났다. 한국계란산업협회 관계자는 현장에서 직접 인상 내역을 제시하며 "당장 오늘부터 계란 플라스틱 뚜껑(30구) 가격은 현재가 81원에서 131원으로 61.7% 급등했고, 10구용 플라스틱 캡슐 역시 30원이 올라 46.9% 치솟았다"고 폭로했다. 이어 "비닐 랩과 밴딩 끈은 물량 공급이 평시 대비 50% 수준으로 급감하며 사실상 '공급 쇼크' 상태에 빠졌다"고 호소했다.현장의 목소리는 이뿐만이 아니었다. 공장과 식당을 병행 운영하는 한 소상공인은 종량제 봉투 품귀로 인한 위생 마비 상태를 증언했고, 인테리어 업계 관계자는 "아직은 계약 물량으로 버티고 있지만 원자재가 상승분이 본격 반영되는 한 달 뒤부터는 월 1000만원 규모의 직접적인 손실이 불가피하다"며 전전긍긍했다. 송치영 소상공인연합회 회장은 "비닐봉투 값이 일주일 새 2배가 뛰었다"며 정부의 매점매석 단속과 바우처 품목 확대를 강력히 촉구했다.이에 한성숙 장관은 "수출 기업을 넘어 내수 소상공인이 입는 타격이 심각하다"며 "비상경제 대응 태스크포스(TF)와 일대일 밀착 신고센터를 강화해 현장의 애로사항을 실시간으로 관리하겠다"고 약속했다. 특히 이번 추가경정예산(추경)안에 소상공인 유동성 확보를 위한 특별경영안정자금 예산을 최우선 반영하고, 오는 11일 '동행축제'를 기점으로 대대적인 소비 진작에 나설 방침이다.이날 회의의 또 다른 축인 배달 플랫폼사들도 거센 상생 압박을 받았다. 김중현 배달의민족 지속가능경영실장은 "지속 가능성을 위해 구조적인 플라스틱 감축과 위기 극복 방안을 논의하겠다"고 밝혔으며, 정우윤 쿠팡이츠서비스 대외정책실장은 "전통시장 상인 대상 친환경 용기 지원 사업에 이어 추가 지원책을 검토하겠다"고 답했다. 강채영 요기요 정책협력 이사 역시 현장의 목소리를 반영한 사측 차원의 상생안 마련을 약속했다.한 장관은 "정부 노력만으론 한계가 있는 국가적 위기 상황인 만큼 모든 경제 주체가 고통을 분담해야 한다"며 "배달앱과 대기업 등 모든 경제 주체가 '경제 원팀'으로 결집해 이 전대미문의 위기를 돌파해야 한다"고 거듭 강조했다.