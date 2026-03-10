[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 10일

쥐띠
36년 건강 약해지니 기력이 떨어진다. 48년 강한 힘이 들어온다.
60년 뜻한 바를 이룬다.
72년 갑자기 행운이 찾아온다.
84년 특히 말조심해야 한다.
96년 욕심내니 가슴이 답답하다.
소띠
37년 귀중품 분실에 신경 써야 한다. 49년 꼬였던 문서 조금 풀린다.
61년 운수대통하니 금전 회전 조금씩 된다.
73년 끝까지 목적을 달성한다.
85년 마침내 바라던 소원을 성취한다.
97년 나도 모르게 숨은 실력을 발휘한다.
범띠
38년 마음에 드는 곳으로 이사한다.
50년 욕심내면 다툼만 생기게 된다.
62년 바라던 일이 성사된다.
74년 힘드나 길운이 찾아온다.
86년 손재수니 지갑 조심한다.
98년 생각이 많아지니 번민만 늘어난다.
토끼띠
39년 귀한 몸이 되는 시기다.
51년 그토록 기다린 귀한 신분을 얻는다.
63년 매사에 어려움이 따른다.
75년 중상모략하는 사람을 경계할 때다.
87년 잔꾀를 부리면 크게 후회하는 날이다.
99년 손재 수가 있으니 계약이 뒤로 미뤄진다.
용띠
40년 구인이 찾아오니 일찍 찾아 들어가는 게 좋다.
52년 재물 운이 왕성해진다.
64년 마음에 안 드는 일만 생긴다.
76년 오래전 문서로 인하여 목돈 만진다.
88년 출장 가거나 보너스 받는 날이다.
00년 선배 조언을 잘 듣는다.
뱀띠
41년 지갑 속에 행운이 따른다.
53년 계약할 때 이름 등을 잘 살펴야 한다.
65년 반가운 소식을 듣게 된다.
77년 음주 운전을 삼간다.
89년 집중력을 발휘해야 한다.
01년 어려움이 겹치는 날이다.
말띠
42년 마음속에 근심이 사라진다. 54년 우연한 인연 도움받는다.
66년 능력을 발휘하는 시기이다.
78년 서남 방향 쪽에 운이 열린다.
90년 빠르게 처리하는 습관 가진다.
02년 불길하니 화재 조심해야 한다.
양띠
43년 새로운 소식을 듣는다. 55년 남의 일에 신경 쓰지 않는다.
67년 기회 오니 놓쳐서는 안 된다.
79년 안 되는 일은 일찍 접어둔다.
91년 충분한 휴식을 취한다.
03년 근심이 많았다가 오후부터 좋아진다.
원숭이띠
32년 오래전 사놓은 문서 재미 본다.
44년 문서로 인해 고민이 생기는 날이다.
56년 집안에 귀인이 찾아 들어 온다.
68년 지인 도와주니 기쁨이 가득하다.
80년 더욱 열심히 최선을 다한다.
92년 노력 이상의 결과를 얻는다.
닭띠
33년 마음이 한결 편해지는 날이다.
45년 복잡한 문제를 깔끔히 해결한다.
57년 금전 다툼으로 구설수 생긴다.
69년 꾸준히 한 다이어트 성공한다.
81년 뜨거운 노력 성취하게 된다.
93년 만남에 외모가 빛을 발한다.
개띠
34년 집안 잔치 경사로 행복 누린다.
46년 송사로 구설과 근심 생긴다.
58년 대길 운이 가득하게 된다.
70년 하는 일에 어려움이 없도록 신경 쓴다.
82년 슬픔이 기쁨으로 바뀐다.
94년 근심으로 답답한 일만 생긴다.
돼지띠
35년 얻는 것보다 잃는 것이 많은 날이다.
47년 건강 운이 좋아진다.
59년 새로운 운이 가득 들어온다.
71년 건강할 기운이 몸에 붙어온다
83년 승진 기회를 얻는다.
95년 흔들림 없이 단호히 결정해야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장