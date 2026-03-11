[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 11일

쥐띠
36년 속상한 일이 많아지는 운세다.
48년 귀인 운이 찾아오니 마음이 편안해진다
60년 섭섭한 말도 부드럽게 해야 한다.
72년 오늘은 마음에 드는 사람을 만나기 어려운 날이다.
84년 고생 끝에 낙이 오는 날이다.
96년 끊임없는 자신감을 갖도록 한다.
소띠
37년 지인들이 마음을 헤아려 준다.
49년 소화 안 되는 음식으로 체하니 조심한다.
61년 기다리던 금전 소식을 들으니 마음이 놓인다.
73년 동쪽과 북쪽에서 금전 소식이 들려온다.
85년 마침내 문서 매매에 성공한다.
97년 지인을 만나서 문제가 해결된다.
범띠
38년 답답한 마음을 떨쳐내기 힘들다.
50년 어지럽던 정신이 한결 맑아진다.
62년 일이 꼬이니 심기 불편해진다.
74년 아는 사람들과 다투게 되는 운세니 조심한다.
86년 바라던 소망을 이룬다.
98년 마음을 단단히 먹고 시작한 일이 끝에 성공한다.
토끼띠
39년 만사 순조롭게 이룬다.
51년 가는 곳마다 행운이 따른다.
63년 빌린 돈을 빨리 갚아 마음이 편해진다.
75년 늦게까지 최선을 다해 일을 마무리한다.
87년 마음의 안정이 가장 먼저 시급하다.
99년 중요한 일은 가족과 상의해야 한다.
용띠
40년 미룬 계약이 잘 성사되지 않는다.
52년 마음 비우지 않으면 원점으로 돌아간다.
64년 검진을 미루면 실이 된다.
76년 온몸이 쑤셨다가 평온을 찾는다.
88년 질서를 지키니 마음이 뿌듯해진다.
00년 마음을 비우면 희망이 열릴 것이다.
뱀띠
41년 오랜 묵은 고민에서 벗어난다.
53년 무슨 일이든 오래 끌면 불리해진다.
65년 잔꾀 부리면 더 크게 후회한다.
77년 중상모략하는 사람이 있으니 경계 할 때이다.
89년 귀인이 집안으로 들어온다.
01년 이직 운이 순조롭게 풀리지 않는다.
말띠
42년 만사가 순조롭게 이뤄진다.
54년 부동산과 토지 때문에 다툼이 생긴다.
66년 집안에 작은 행운이 찾아온다.
78년 지도자로 인정받아 만인을 거느린다.
90년 명의를 만나기가 쉽지 않은 날이다.
02년 금전 다툼이 일어나므로 주의해야 한다.
양띠
43년 근심이 사라진다.
55년 뜻대로 이루니 마음이 안정된다.
67년 뜻한 바를 이루기 힘들어진다.
79년 상황이 좋아지려고 하니 마음을 더 비운다.
91년 마음을 헤아리는 말이 인상 깊게 남는다.
03년 오늘 할 일을 내일로 미루지 않는다.
원숭이띠
32년 계약을 할 때는 꼼꼼히 살펴야 한다.
44년 금전 관련 횡재수가 손재수로 바뀌니 유의한다.
56년 가면 갈수록 운기가 약해진다.
68년 회복이 빠르게 진행되지 않는다.
80년 재물 운이 갈수록 좋아진다.
92년 소지품을 잃어버리지 않도록 주의해야 한다.
닭띠
33년 예상하지 못한 금전 소식을 듣게 된다.
45년 일이 뜻한 대로 순조롭게 풀리지 않는다.
57년 어려움을 헤쳐 나가는 운세다.
69년 필요 없는 지출 탓에 근심이 쌓인다.
81년 손재 수 운에서 횡재하는 운으로 바뀐다.
93년 아직은 바라던 것을 얻기는 어렵다.
개띠
34년 충분한 휴식이 필요하다.
46년 일 처리가 지연돼 잘 풀리지 않는다.
58년 힘든 상황이니 투자는 뒤로 미루도록 한다.
70년 실속 있고 편안한 하루를 보낸다.
82년 마음이 복잡해도 최선을 다해야 한다.
94년 금전 운이 좋아지니 얼굴이 확 핀다.
돼지띠
35년 명성을 떨치지만 재물 복은 약하다.
47년 문서 운이 확 풀리지 않는다.
59년 운이 다가오니 마음이 태평해진다.
71년 잘 통하는 사람들과 여행을 떠난다.
83년 귀인을 만나게 되니 고민이 사라진다.
95년 소지품을 잃어버리지 않게 신경 쓴다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장