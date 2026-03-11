[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 11일

쥐띠

36년 속상한 일이 많아지는 운세다.

48년 귀인 운이 찾아오니 마음이 편안해진다

60년 섭섭한 말도 부드럽게 해야 한다.

72년 오늘은 마음에 드는 사람을 만나기 어려운 날이다.

84년 고생 끝에 낙이 오는 날이다.

96년 끊임없는 자신감을 갖도록 한다.