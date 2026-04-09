AI·딥테크 ‘유니콘 펀드’, 최대 600억 지원

중기부, '모태펀드 장기·스케일업 투자 업계 간담회' 개최…'민·관 협업' 펀드 청사진 공개

소액 배분 방식 벗어나 ‘선택과 집중’ 선언…‘죽음의 계곡’ 넘는 인내자본 역할 강화

1 0 노용석 중기부 제1차관이 9일 오전 서울 서초구에 있는 한국벤처투자에서 열린 '모태펀드 장기·스케일업 투자 업계 간담회 '에 참석해 인사을 하고 있다.

정부가 잠재력을 가진 딥테크 스타트업 한 곳에 최대 600억원의 자금을 집중 투입한다. 단순히 창업 초기의 마중물 역할에만 머물지 않고 고금리와 투자 심리 위축으로 얼어붙은 '벤처 겨울'을 정면 돌파하겠다는 의지다. 특히 이번 정책은 차세대 유니콘을 정부가 글로벌 무대 진출을 지원하겠다는 신호로 읽힌다.중소벤처기업부는 9일 서울 서초구 한국벤처투자 회의실에서 노용석 제1차관 주재로 간담회를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 '차세대 유니콘 펀드' 운영 계획을 공식화했다. 현장에는 국내 주요 모태펀드 운용사와 실제 투자 유치에 성공한 딥테크 기업 대표들이 참석해 생태계의 질적 성장을 위한 토론을 벌였다.이날 발표된 정책의 핵심은 '넥스트 유니콘 프로젝트'의 완성형이라 불리는 3단계 유니콘 도약 지원이다. 그간 국내 벤처 투자가 다수의 기업에 소액을 배분하는 방식에 치중했다면 이제는 가능성 있는 기업에 화력을 집중하는 '선택과 집중' 전략으로 선회했다는 점이 눈에 띈다.지원 방식도 정교해졌다. 민간 벤처캐피털(VC)이 인공지능(AI)이나 딥테크 분야 유망 기업에 200억원 이상을 먼저 투자하면 모태펀드가 200억원을 매칭하고 기술보증기금이 200억원의 투자연계보증을 추가로 더하는 구조다. 즉 한 기업에 600억원 규모의 성장자금이 패키지로 공급되는 셈이다.이는 자본 투입이 크고 회수 기간이 긴 딥테크 산업의 특성을 반영해 정책 펀드가 위험을 분담하는 '인내자본'의 역할을 자처한 것으로 풀이된다. 다만 대규모 정책 자금이 특정 기업에 집중될 경우 투자 효율성과 선별 기준을 둘러싼 논란이 제기될 수 있다는 지적도 나온다.간담회에 참석한 기업인들은 대규모 정책 자금이 갖는 신뢰의 가치를 높게 평가했다. 217억원의 투자를 유치하며 성장의 발판을 마련한 박재홍 보스반도체 대표는 "정책 펀드의 투자는 단순히 유동성을 넘어서 해당 기업의 대외 신뢰도를 높여 해외 투자자나 후속 투자를 끌어내는 결정적인 보증수표가 된다"고 강조했다.김창규 우리벤처파트너스 대표 역시 일리미스테라퓨틱스의 사례를 들며 "스케일업 단계에서의 과감한 베팅은 기업의 글로벌 진출 속도를 가속화하는 핵심 엔진"이라고 역설했다. 이어 장기 투자 계획을 수립한 운용사를 정책적으로 우대해야 한다는 현장의 제언도 힘을 얻었다.노용석 차관은 업계의 건의 사항을 경청한 뒤 "유니콘은 단기간에 만들어지는 것이 아니라 지속적이고 긴 호흡의 투자 속에서 피어나는 것"이라며 정책 일관성을 약속했다.