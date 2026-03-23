[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 23일

토끼띠

39년 다른 사람의 송사에 간섭하지 않는다.

51년 집안이 화평해진다.

63년 귀인을 만나니 마음이 편해진다.

75년 금전으로 인해 기쁨이 가득하다.

87년 이기적인 태도를 경계해야 한다.

99년 좋은 인연을 맺게 된다.