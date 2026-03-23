[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 23일

쥐띠
36년 문서로 인해 다툼이 생긴다.
48년 집안에 경사가 있다.
60년 소원대로 이뤄지지 않는다.
72년 귀인이 찾아온다.
84년 분실한 물건을 저녁쯤에 찾는다.
96년 행운이 찾아온다.
소띠
37년 손재수가 사라지니 기쁨이 가득하다.
49년 운세 대통하니 얻는 것이 많아진다.
61년 반가운 소식을 듣는다.
73년 피곤하면서도 즐거움이 가득하다.
85년 운이 약하니 제자리걸음을 한다.
97년 문서로 인해서 기쁨이 가득하다.
범띠
38년 우환질고가 사라진다.
50년 필요 없는 지출을 막아야 한다.
62년 좋은 대접을 받고 어깨춤을 춘다.
74년 짜증 나는 언행은 삼가야 한다.
86년 바라던 소원을 성취한다.
98년 구설수가 사라지니 대길하다.
토끼띠
39년 다른 사람의 송사에 간섭하지 않는다.
51년 집안이 화평해진다.
63년 귀인을 만나니 마음이 편해진다.
75년 금전으로 인해 기쁨이 가득하다.
87년 이기적인 태도를 경계해야 한다.
99년 좋은 인연을 맺게 된다.
용띠
40년 한숨을 자주 쉬니 일이 더 꼬인다.
52년 뜻대로 일이 성취되니 만사형통한다.
64년 어려움이 생겼다가 평온함이 찾아온다.
76년 막혔던 금전 운이 다시 열린다.
88년 기쁜 일이 있다.
00년 마음속 근심이 사라진다.
뱀띠
41년 기다리던 반가운 소식을 듣는다.
53년 급한 것을 얻으니 마음이 놓인다.
65년 서두르지 말고 전문가의 도움을 먼저 받는다.
77년 재물이 쌓였다가 다시 흩어진다.
89년 금전 운이 약하니 신경 써야 한다.
01년 좋은 인연을 맺게 된다.
말띠
42년 좋은 건강 검진 결과를 듣는다.
54년 신중하게 행동하니 소원을 성취한다
66년 상대방의 말을 경청해야 한다.
78년 금전 운이 좋아진다.
90년 어려움이 오후쯤에 해소된다.
02년 근심이 사라지니 즐거움이 가득하다.
양띠
43년 여행을 떠나니 마음이 더 즐거워진다.
55년 건강이 좋아져 가족의 근심이 사라진다.
67년 금전 운이 좋아지니 얼굴이 밝아진다.
79년 금전 운이 서서히 좋아지려고 한다.
91년 오후가 지나면서 금전 운이 좋아진다.
03년 반가운 동창생을 만난다.
원숭이띠
32년 미루어지던 계약이 귀인 만나 이루어진다.
44년 건강이 차츰 좋아진다.
56년 지연되던 일이 잘 풀린다.
68년 귀인을 만나 답답한 마음이 풀린다.
80년 구설수가 사라지니 운수대통한다.
92년 서류 심사가 통과되니 기분이 최고다.
닭띠
33년 귀인이 찾아오니 마음이 편안해진다.
45년 운수가 대통한다.
57년 기다린 보람이 생긴다.
69년 기다렸던 일이 풀리니 자금 마련된다.
81년 빌려준 금전을 받는 운이다.
93년 집안 근심이 없어진다.
개띠
34년 바라던 소망이 이뤄진다.
45년 만나는 사람마다 즐거움을 준다.
58년 쉴 시간 없이 바쁘게 움직인다.
70년 오후부터 많은 이익이 있다.
82년 만사가 뜻대로 안 되니 힘들어진다.
94년 희망을 품으니 길이 열린다.
돼지띠
35년 소화 불량이 생기니 음식에만 신경 써야 한다.
46년 기회가 찾아와도 놓치게 되는 운기다.
59년 마음이 화평해진다.
71년 문서에 횡재수가 있다.
83년 인덕이 많아지는 날이다.
95년 사고파는 일이 뜻대로 풀린다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장