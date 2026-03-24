[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 24일

쥐띠
36년 많이 걸으니 다리가 불편하다.
48년 함께 할 지인이 있어 행복하다.
60년 가족이 모이니 어깨춤을 춘다.
72년 마음을 비워야 성사된다.
84년 드라이브로 기분전환을 한다.
96년 정신 줄을 놓지 않는다.
소띠
37년 힘들 때이니 정신력으로 밀고 나간다.
49년 운이 잘 따르지 않는 날이니 신경 써서 조심한다.
61년 재물 복이 오후쯤 찾아온다.
73년 반가운 소식을 듣는다.
85년 맛있는 음식을 대접받는다.
97년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
범띠
38년 지인을 만나니 바라던 소망을 들어준다.
50년 마음을 비우니 여유가 있다.
62년 소망들이 조금씩 이루어진다.
74년 구설수 운이니 각별히 신경 써서 조심해야 한다.
86년 뜻밖의 매매 운이 좋아진다.
98년 소원을 성취하게 된다.
토끼띠
39년 가는 말이 고아야 오는 말도 곱다.
51년 힘들 때이니 마음을 단단히 먹는다.
63년 지도력을 인정받아 신망을 얻는다.
75년 금전 운이 약간씩 좋아진다.
87년 새롭게 얻은 것을 잘 활용한다.
99년 마음속에 평온함이 찾아온다.
용띠
40년 여행지에서 지인을 만난다. 52년 나들이를 반가운 소식을 듣게 된다.
64년 건강하니 모두가 부러워한다.
76년 미루던 일이 잘 처리된다.
88년 망설이지 말고 결정한다. 00년 화내지 말고 환하게 웃는 얼굴로 만난다.
뱀띠
41년 우울함이 모두 다 빠져나간다.
53년 어려움이 지나간다.
65년 문서에 작은 이익이 있다.
77년 마음먹고 시작한 일 최선을 다한다. 89년 금전 운이 매우 좋아진다.
01년 새 소식을 듣게 된다.
말띠
42년 도와주는 운 덕분에 높은 칭송을 받는다.
54년 횡재수 운이 가득 하다.
66년 바라던 자리에 앉게 된다.
78년 망설임이 많은 날이다.
90년 이직이나 취업 운이 좋아진다.
02년 원하던 것을 얻고 마음이 편안하다.
양띠
43년 간단한 운동 후에 먹는 음식 맛이 일품이다.
55년 소문난 잔치에 먹을 것이 많은 날이다.
67년 금전 운이 약간씩 따른다.
79년 소원대로 일이 약간씩 풀린다.
91년 망설이지 않고 단호히 결정한다.
03년 직장 운이 좋아지고 이직 문제가 해결된다.
원숭이띠
32년 계단 오르고 내려갈 때 조심해야 한다.
44년 바라던 소원을 성취한다.
56년 고통과 고난이 사라지는 날이다.
68년 자리변동이나 승진이 있다.
80년 묵은 일이 풀리고 금전 운이 좋아진다.
92년 소개로 좋은 사람을 만난다.
닭띠
33년 뜻하던 소망을 성취한다.
45년 시비와 다툼이 생길 수 있으니 특별히 신경 써야 한다.
57년 골치 아팠던 문서가 말끔히 해결된다.
69년 마음을 비우니 얼굴이 밝아진다.
81년 좋은 실적으로 표창장을 받는다.
93년 가족과 의논하니 근심이 해결된다.
개띠
34년 막혔던 금전 운이 풀린다.
46년 집안에 겹 잔치로 인하여 웃음이 가득하다.
58년 금전운이 약간씩 대길하여진다.
70년 몸에 컨디션이 약간씩 좋아진다.
82년 금전 운이 좋아 얼굴이 밝아진다.
94년 어려움이 생기지만 오후쯤에는 풀린다.
돼지띠
35년 근심이 사라진다.
47년 명의를 만나 얼굴이 밝아진다.
59년 착잡하게 했던 마음속에 운이 사라진다. 71년 사업 자금이 약간씩 마련된다. 편해진다.
83년 망설임 없이 일을 마무리한다.
95년 마음에 드는 사람 얼굴을 보니 마음이 맑아진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장