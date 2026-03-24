[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 24일

토끼띠

39년 가는 말이 고아야 오는 말도 곱다.

51년 힘들 때이니 마음을 단단히 먹는다.

63년 지도력을 인정받아 신망을 얻는다.

75년 금전 운이 약간씩 좋아진다.

87년 새롭게 얻은 것을 잘 활용한다.

99년 마음속에 평온함이 찾아온다.