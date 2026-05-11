[카드뉴스] [카드뉴스] 나만 뒤쳐지는 것 같다? …요즘 직장인들이 겪는다는 이상 증세

우린 직장인

육체 피로와 각종 스트레스를 이겨내며 하루하루 버텨내고, 이겨내는 우리 직장인들

요즘 직장인들 사이에 흔치않게 나타나는 증상들

당신도 요즘 이러신가요??

포모 증후군

소외 불안 증후군으로도 불리며, 남들보다 뒤처지거나 제외되는 것에 대해 불안함을 느낌

SNS를 통해 타인의 활동을 지속적으로 확인하면서 소외감과 불안감이 커지며, 심한 경우 무기력증, 우울증,

식욕 부진 등으로 이어질 수 있음

AI발전으로 인해 빠르게 변하는 흐름에 불안해하는 직장인들이 급증

착한사람증후군

타인의 기대에 맞추려는 강박처럼 ‘착한 사람’으로 보이기 위해

거절·감정 표현을 억누르고 과도하게 배려함

겉으로는 친절해 보이지만 내면에서는 불안, 자책, 감정 소진이 누적될 수 있음

과잉적응 증후군

직장이나 일에 대한 집착으로 자신의 개인적 삶까지 희생

강박적이거나 완벽주의 성향이 강한 사람에게 자주 나타나며

일 스트레스가 계속해서 쌓이며, 만성피로, 우울증, 불안 등 건강에 문제가 생길 수 있음

회사에서 실수하지 않으려는 강박에서 나타날 수 있음

조력자 증후군

요즘 20~30대 회사원들에게 많이 나타남

다름 사람을 돕는 데 지나치게 몰두, 자기 자신을 희생하며 남을 도움

남을 돕는 행위를 통해 자존감을 유지 자신의 문제를 해결하기보다 남의 문제를 해결하는데 집중함

직장내 사람들 돕고 협력하는 것에 대한 부담, 사람을 도우며 소속감을 느끼고자하는 경우도

스마일마스크 증후군

일명 '가면성 우울증'으로도 불리며 우울하고 괴로운 감정을 겉으로 드러내지 않고

억누른 채 항상 웃는 모습을 유지하는 상태

식욕 감퇴, 수면 패턴 변화, 가슴 답답함, 소화불량, 신체적 증상으로 직장생활에도 어려움을 겪음

수면착각 증후군

잠을 충분히 자고도 숙면을 취하지 못해, 스스로 만족할 만큼 잤다고 생각하지 못하는 증상

자는 동안 자주 깨게 되면서 잠을 자지 못한 것처럼 느껴져

자고 일어나도 개운하지 못하고, 낮 동안에도 무기력하고 피로감을 느끼게 됨

번아웃 증후군

업무에 대한 부담과 과도한 스트레스로 열정과 성취감을 모두 잃고

에너지가 모두 소진된 무기력한 상태

모든 것을 멈추고 휴식할 수 없는 직장인들에게 최근 몇년 동안 급증

이밖에도

과민성대장증후군 : 특별한 장내 문제가 없어도 불편함이 발생

대사증후군 : 만성적 대사장애로 인해 고혈당, 고혈압, 고지혈증, 심혈관 질환 등 여러가지 질환이 한꺼번에 나타남

버섯중후군 : 거북목이 심해저 경추 7번 뼈가 돌출되 튀어나옴

월경전증후군 : 집중력저하, 우울, 불안, 소화장애 등 증상들이 월경전마다 반복 발생

만성피로증후군 : 기억력 장애, 수면장애, 근육통, 무기력 등 증상들이 6개월 이상 지속

나를 위해, 가족을 위해, 쉴 수 없고, 멈출 수 없는 직장인들

몸과 마음이 지치고 힘들지만 오늘도 출근하는 직장인 여러분!

힘내십시요!