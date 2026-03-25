[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 25일

쥐띠

36년 친인척과 즐겁게 지낸다.

48년 건강 운과 금전 운이 약간씩 좋아진다. 60년 즐거워지니 마음도 건강도 편해진다. 72년 오후를 지나면 기다리던 소식을 듣게 된다.

84년 온 가족이 즐겁게 지낸다.

96년 마음이 풍요로워지는 시기다.