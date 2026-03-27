[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 27일

용띠

40년 근심이 사라지니 마음 편히 지낸다. 52년 가는 말이 고아야 오는 말도 곱다.

64년 지킬 것은 잘 지키니 건강이 좋아진다. 76년 실망하지 말고 차분히 기다린다.

88년 안 되는 일은 미리 포기하니 안정을 되찾는다.

00년 계단과 비탈길을 각별히 조심해야 한다.