[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 27일

쥐띠
36년 다툼이 생길 수 있으니 조심해야 한다. 48년 대길하니 좋은 결과가 나온다.
60년 몸살감기가 떨어져 나간다.
72년 바라던 소원을 성취한다.
84년 스트레스를 평소보다 적게 받으니 기쁘다.
96년 기분 좋은 식사 자리에 초대받는다.
소띠
37년 문서를 받게 되니 기쁘다. 49년 남의 일에 끼어들지 않는다.
61년 어려움이 빠르게 해결된다.
73년 무거웠던 마음이 안정된다.
85년 기분이 좋으니 참신한 생각이 떠오른다.
97년 근심이 생길 수니 모임은 뒤로 미룬다.
범띠
38년 우환질고가 사라지니 마음이 홀가분하다.
50년 집안 분위기가 좋아진다.
62년 남과는 다투지 않아야 금전 운이 풀린다.
74년 금전 문제로 다툼이 있다.
86년 어수선했던 마음이 오후 넘어가면 평화로워진다.
98년 지금 만나고 있는 사람과 좋은 인연을 맺는다.
토끼띠
39년 바라던 소망 이뤄진다.
51년 생각지 않은 근심이 생긴다.
63년 좋은 곳으로 이사하는 기회다.
75년 구설수가 있으니 모임은 뒤로 미룬다.
87년 갈수록 운이 약해지니 주의해야 한다.
99년 마음속에 근심만 가득하니 조심해야 한다.
용띠
40년 근심이 사라지니 마음 편히 지낸다. 52년 가는 말이 고아야 오는 말도 곱다.
64년 지킬 것은 잘 지키니 건강이 좋아진다. 76년 실망하지 말고 차분히 기다린다.
88년 안 되는 일은 미리 포기하니 안정을 되찾는다.
00년 계단과 비탈길을 각별히 조심해야 한다.
뱀띠
41년 급하던 마음에 안정을 찾는다.
53년 어려움이 생겨도 화내지 말고 지낸다.
65년 은혜를 베풀어야 할 때다.
77년 갈등은 대화로 빠른 시일 안으로 풀어야 한다.
89년 걱정 근심이 생기지 않게 평소보다 더 신경 써야 한다.
01년 귀인이 나타나지만 아직은 큰 도움은 안 된다.
말띠
42년 문서매매는 보류해야 한다.
54년 계단과 비탈길을 각별히 조심해야 한다.
66년 매매성사가 지연된다.
78년 불안한 마음이 없어지니 운수대통한다.
90년 건강이 호전되니 기분 좋아진다.
02년 주위로부터 우수한 평가를 받는다.
양띠
43년 좋은 기분으로 즐겁게 지낸다.
55년 매매 운이 별로 없는 날이다.
67년 막혔던 금전 운이 풀린다.
79년 안 되는 것은 끝까지 안 된다.
91년 화를 냈던 얼굴이 다시 밝아진다. 03년 이직 운이 아직은 약해지니 신경 써야 한다.
원숭이띠
32년 어려움이 끊이지 않는다.
44년 남의 일에 간섭하지 않는다.
56년 불길 운이 사라지고 대길 운이 온다.
68년 근심에서 벗어나 행복하다.
80년 근심이 오전에 있었다가 오후에는 사라진다.
92년 서두르면 되레 일이 더 지연된다.
닭띠
33년 고민이 생겼다가 곧 사라진다.
45년 바라던 소망을 이룬다.
57년 일이 꼬이니 난감하다.
69년 뜻을 이루니 마음이 편해진다.
81년 기다리던 반가운 소식을 듣게 된다.
93년 바라던 운이 들어오니 기쁘다.
개띠
34년 주변 사람과 의견 충돌이 생긴다.
46년 마음에 여유가 생긴다.
58년 고난을 극복해 나간다.
70년 모임에서 시비와 다툼을 조심해야 한다.
82년 즐거운 일이 많아지는 날이다. 94년 해야 하는 일이거든 열심히 해야 한다.
돼지띠
35년 달콤한 말에 절대 속지 않아야 한다.
47년 생각 없이 움직이면 일이 꼬인다.
59년 승진 운이 다시 찾아온다.
71년 손재수에서 빠져나온다.
83년 바라던 일이 오후쯤 이뤄진다.
95년 지연되던 일이 오후에는 무사히 넘어간다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장