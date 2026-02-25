한강 전역서 펼쳐지는 ‘서울스프링페스티벌’ 4월 10일 개막

여의도·뚝섬·반포 등 한강 전역서 진행

K-콘텐츠 공연·관광·체험 프로그램 강화

서울스프링페스티벌 포스터 0 '2026 서울스프링페스티벌' 포스터 /서울시

올봄 한강 전역에서 K-팝 공연과 드론쇼, 체험형 콘텐츠가 어우러진 축제가 한 달 가까이 펼쳐진다.서울시는 오는 4월 10일~5월 5일 한강공원 전역에서 '2026 서울스프링페스티벌'을 개최한다고 25일 밝혔다. 여의도를 중심으로 뚝섬·반포 등 한강 전역에서 공연·문화·관광을 결합한 체험형 프로그램을 강화한 것이 특징이다.개막일에는 여의도 한강공원에서 드론라이트쇼가 열리고, 이후 뚝섬(25일)과 잠실(5월 5일)에서도 특별 공연이 이어진다.축제 기간에는 한강 위 대형 회전목마 체험과 레이저·불꽃 연출을 결합한 '시그니처쇼'를 상시 운영한다. 5월 3일에는 여의도 한강공원 수변 특설무대에서 K-팝을 비롯해 클래식·국악·무용 등 다양한 장르가 어우러진 '원더쇼'가 펼쳐진다. 서울시 무용단과 합창단, 국악관현악단 등 서울시 예술단도 참여해 무대를 채울 예정이다.한강버스를 타고 이동하며 참여하는 '7스폿·7이모션'과 QR 미션형 '트레저 헌트' 등 체험 프로그램도 마련된다.김명주 시 관광체육국장은 "서울의 봄을 대표하는 '서울스프렝피스티벌'이 올해는 한강을 중심으로 한층 더 강화된 모습으로 시민과 관광객을 맞이한다"며 "축제에서만 체험할 수 있는 특별한 프로그램으로 서울만의 매력을 전 세계에 알리겠다"고 말했다.