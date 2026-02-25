닫기

전주시, 764억원 투입해 ‘전북권역 재활병원’ 건립사업 본격화

전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 02. 25. 10:59

예수병원 부지에 지하 3층~지상 7층, 150병상 2027년 개원
장애인과 재활 환자를 위한 통합 의료 인프라 구축 추진
전북권역 재활병원 건립사업 본격화8888888
전북권역 재활병원 조감도./전주시
전북지역 장애인과 재활 환자를 위한 전북권역 재활병원 건립사업이 총 764억원 규모의 예산이 투입되며 본격화된다.

전주시는 국비와 지방비를 포함해 기존 560억원에서 증액된 764억원을 투입, 오는 2027년 말 완공을 목표로 사업을 추진한다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 오는 3월 사업부지 철거공사를 시작으로 6월 착공에 들어갈 예정이며, 지난 2019년 공공어린이재활의료센터 공모와 2021년 권역재활병원 공모에 각각 선정되면서 추진 기반을 마련했다.

전북권역 재활병원은 예수병원 제2주차장 부지에 지하 3층~지상 7층에 연면적 1만7103㎡ 규모로 건립될 예정이다.

이곳은 150병상의 입원 병동과 20병상 규모의 낮병동, 재활 전문 외래진료 기능을 갖춰 향후 지역 내 공공보건의료 확충에 크게 기여할 것으로 기대된다.

시는 이번 재활병원 건립을 통해 지역 내 공공보건의료 인프라를 확충하고, 장애인과 재활 환자에 대한 전문 치료 접근성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김현옥 복지환경국장은 "권역별 재활병원건립은 지역 주민들의 오랜 염원을 담은 사업으로 2027년 말 개원을 목표로 사업을 차질없이 추진해 나가겠다"고 말했다.
