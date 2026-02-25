전북, 벤처펀드 1조원 기반 ‘하이퍼 창업도시’ 만든다

'1·10·100' 슬로건…유니콘 1개, 상장사 10개, TIPS 100개 육성

비수도권 최대 '벤처펀드 1조원 시대' 개막 바탕, 4대 핵심 전략 추진

2026-02-25 김관영 도지사 창업 활성화 정책 브리핑-11 0 25일 전북특별자치도청 브리핑룸에서 김관영 도지사가 창업 활성화 정책 기자 브리핑을 하고 있다./전북자치도.

전북특별자치도가 대한민국을 대표하는 '하이퍼 창업도시' 도약을 선언했다. 김관영 도지사는 25일 도청 브리핑룸에서 △2030년까지 유니콘 기업 1개 △2029년까지 상장사 10개 △2028년까지 TIPS 기업 100개 육성이라는 '1:10:100' 목표를 제시했다.비수도권 최대 규모인 1조원 벤처펀드 조성을 기반으로 창업 생태계를 본격 확장하겠다는 구상이다. 그러나 선언적 목표를 넘어 실질적 성과로 이어질 수 있을지는 별도의 검증이 필요하다는 지적도 나온다.전북이 제시한 전략은 세 축이다..'초공간'은 전북 전역을 하나의 유기적인 창업 인프라로 연결하는 데 초점을 맞춘다. 2028년까지 350억원 규모의 '스타트업 파크'를 조성해 지역 창업의 랜드마크로 키운다. 전주(2023년)에서 익산(2026년)·군산(2028년)으로 순차 확대되는 '스타트업 키움 공간'과 연계해 권역별 거점 네트워크도 다진다. 14개 시군에 분산된 지원 플랫폼을 하나로 묶는 'AI 기반 맞춤형 창업지원 통합 서비스'를 연내 가동해, 창업자에게 필요한 자본·공간·컨설팅을 AI가 실시간으로 매칭하는 지능형 생태계도 완성할 계획이다.'초가속'의 핵심은 '전북형 TIPS 육성 트랙' 가동이다. 피지컬 AI 특화 트랙과 대·중견기업과의 동반성장 경로를 운영한다. TIPS 선정 이후 발생할 수 있는 자금 공백을 선제적으로 차단하는 'AFTER TIPS 펀드'로 기술 창업의 성장 단절을 막는다. 공공실증부터 조달청 혁신제품 지정, 공공 구매까지 원스톱으로 연결되는 '공공실증 하이패스'도 함께 운영된다.투자 생태계 고도화도 병행 추진한다. 5000억원 규모의 '유니콘 엔진 펀드'를 조성해 유망 스타트업의 스케일업을 집중 지원하고, IPO 성과가 우수한 운용사(VC)에 차기 펀드 결성 우선권을 부여하는 '펀드결성 프리패스 티켓' 제도를 도입해 투자 생태계의 질적 성장을 견인할 방침이다.김관영 도지사는 "전북에서 시작한 작은 아이디어로 전북이 멈추지 않는 페이스메이커가 되겠다"고 말했다.이번 비전은 단순 산업 육성 계획을 넘어 지역 소멸 대응 전략의 성격도 갖는다. 청년 인구 유입과 고급 일자리 창출이 동반되지 않으면 정책 지속성은 확보하기 어렵다.결국 전북의 '1:10:100' 전략은 △지역 내 기술 창업 저변 확대 △수도권 인재·자본의 유입 △실제 회수 사례 창출 이라는 세 가지 조건이 동시에 충족될 때 현실화될 수 있다.