광역철도·산단 확장…의왕, 도시 경쟁력 인정받아

'2026 K-브랜드 어워즈' 미래혁신도시 부문 수상

도시개발, 철도망 확충 등 다양한 분야 성과 인정받아

열린 소통 행정 강화 및 시민중심 행정 혁신 실현

1.(사진)2026 K-브랜드 어워즈 미래혁신도시 부문 수상(1) 0 김성제 의왕시장이 25일 서울 더플라자호텔에서 열린 '2026 K-브랜드 어워즈'시상식에서 'K-도시 미래혁신도시 부문' 수상, 기념사진을 촬영하고 있다. /의왕시

경기 의왕시가 우수한 브랜드 경영 성과를 바탕으로 국가 경제 발전에 기여한 기관으로 선정됐다.의왕시는 25일 '2026 K-브랜드 어워즈'시상식에서 'K-도시 미래혁신도시 부문'에 선정됐다.시는 이번 수상에서 대규모 도시개발사업과 복선전철 사업을 성공적으로 추진한데 이어 교육과 복지, 문화예술, 일자리, 시민서비스 등 다양한 분야에서 혁신적인 발전을 거두며 도시 경쟁력을 한층 끌어올린 점을 높이 평가받았다.현재 시는 백운밸리, 장안지구 도시개발사업 추진에 이어 오전·왕곡지구 등 6개의 대규모 도시개발사업을 추진하고 있다. 인덕원~동탄선, 월곶~판교선 복선전철과 GTX-C노선 의왕역 정차 등 광역 철도망 확충을 통해 수도권 교통의 핵심 거점도시로 도약하고 있다.또 기업유치와 산업단지 조성, 양질의 일자리 창출을 통해 도시의 자족기능을 강화하고 문화예술회관 건립과 백운호수공원 조성 등 문화·여가 인프라 확충에도 힘쓰고 있다.교육·복지분야에서는 시민 체감형 정책을 적극 추진하고 있는데, 진로진학상담센터와 수학클리닉센터 운영을 통해 교육 경쟁력을 높이고, 노인 버스 무료승차 지원 및 노인건강생활더하기 사업 등을 통해 어르신 복지 향상에 기여하고 있다.찾아가는 시장실 운영 등 시민과의 열린 소통 행정을 강화하며 시민중심의 행정 혁신도 실현하고 있다.김성제 시장은 "미래 시대를 대비한 선제적인 정책 추진과 과감한 혁신을 통해 의왕시를 전국에서 가장 살기 좋은 도시로 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.