[서울25, 구청장에게 듣다] 이순희 “강북 변화 이제 시작…신강북선 유치 총력”

북한산 고도제한 완화·신청사 건립 등 숙원 해결

숲세권 활용 강북형 웰니스 관광도시 본격화

강북구, 25개 자치구 중 유잏하게 환승역 없어

이순희 강북구청장 인터뷰2 0 이순희 강북구청장이 지난 11일 서울 영등포구 여의도 아시아투데이 본사 '정론스튜디오'에서 아투TV '심쿵 토크쇼' 방송을 하고 있다. /박아람 기자

이 구청장은 지난 11일 아시아투데이 유튜브 채널인 아투TV의 '심쿵 토크쇼'에 출연해 "강북구는 오랜 시간 도시 성장과 주거환경 개선에 제약을 받아왔지만, 이제는 도시의 미래를 다시 설계할 수 있는 출발선에 섰다"고 밝혔다.이러한 변화의 물꼬를 튼 것은 수십년간 강북의 미래를 가로막아 온 '북한산 고도제한 완화'였다. 서울시가 1990년 북한산 경관 보호를 위해 주변 일대를 고도지구로 지정하면서 5층 이상 건축이 사실상 불가능했다. 1995년 개청한 강북구로는 시작부터 큰 제약을 안고 출발한 셈이다. 이후 수많은 정치인이 고도제한 완화를 공약했지만, 누구도 풀지 못한 난제였다.이 구청장은 취임 직후 이를 '구민 숙원 1호 과제'로 정하고 정면 돌파에 나섰다. 인근 도봉구와 당을 넘어 공동 대응을 추진했고, 주민 3만4000여 명의 서명과 시뮬레이션 데이터를 근거로 서울시를 설득했다. 그 결과 2024년 6월 고도제한 완화를 끌어내며 도시 재편의 발판을 마련했다.이후 북한산 주변 고도지구 면적은 약 355만㎡에서 235만㎡로 줄었고, 수십 년간 이어진 개발 제약도 상당 부분 해소됐다. 제2종 일반주거지역 이상은 건축 높이 기준이 20m에서 28m까지 확대됐으며, 역세권 정비사업은 평균 45m까지 완화 범위가 확장됐다. 이 구청장은 "현장에서 '우리 동네도 변하고 있다'는 주민들의 목소리를 들을 때 가장 큰 보람을 느낀다"고 말했다.신청사 건립에서도 이 구청장의 집념이 돋보였다. 1974년 지어진 구청사는 시설 노후화로 주민 불편이 컸지만, 임기 초 예산은 1600억원에 불과했다. 이에 이 구청장은 재정 운영을 재정비해 1년 반 만에 사업비를 3540억원까지 끌어올렸다. 오는 2028년 준공 예정인 신청사는 단순 행정 공간을 넘어 주민 생활 편의 시설을 갖춘 '복합 문화 거점'으로 조성될 예정이다. 이 구청장은 "공연을 즐길 수 있는 문화홀, 북한산·도봉산·수락산을 한눈에 볼 수 있는 전망대 등을 조성해 열린 공간으로 활용할 계획"이라며 "신청사를 중심으로 사람이 모이고 활동이 늘어나면, 인근 상권과 지역경제에도 자연스럽게 활력이 확산될 것"이라고 기대했다.숲세권을 활용한 웰니스 관광도 함께 추진 중이다. 자연환경을 기반으로 체류형 관광을 확대하고, 지역 거점을 중심으로 문화·여가 기능을 결합한 공간을 만들어 도시 경쟁력을 높이겠다는 전략이다. 단순한 휴식을 넘어 의미 있는 회복을 제공해 강북구 전역을 하나의 웰니스 공간으로 연결하고, 서울 대표 웰니스 거점 도시로 키운다는 구상이다.그러나 교통 인프라 확충은 여전히 핵심 과제로 꼽힌다. 강북구는 서울 25개 자치구 가운데 유일하게 환승역이 없다. 이 구청장은 "재개발과 재건축이 활발하게 이뤄지고 있는 상황에서 교통 인프라가 해결되지 않으면 소용없다"며 "강북권 교통 격차 해소를 도시 균형발전의 핵심 과제로 두고 보다 적극적인 추진이 이뤄져야 한다"고 밝혔다. 이어 "신강북선 유치야말로 서울시가 강조하는 '강북 전성시대', '강남북 균형발전' 의지가 실제로 작동하는지를 가늠할 수 있는 중요한 기준이 될 것"이라며 "강북구가 더 이상 교통 소외 지역이 아닌 서울의 균형발전을 이끄는 핵심 축으로 도약할 수 있도록 끝까지 노력하겠다"고 강조했다.이 구청장은 오는 6월 지방선거에 대한 각오도 남달랐다. 그는 "강북구가 달라질 수 있다는 믿음으로 쉼 없이 달려왔다"며 "주거환경과 교통, 생활 인프라 개선이 구민의 일상에서 체감될 수 있도록 끝까지 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.