닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경남

한옥문 양산시장 예비후보 “버스부터 바꾸겠다”…교통판 흔드는 재설계 선언

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260226010007911

글자크기

닫기

이철우 기자

승인 : 2026. 02. 26. 12:21

시내버스 노선 전면 재구조화
행정 중심에서 시민 중심으로
전문가 용역·시민 모니터링 병행
‘청소년 100원 버스’ 도입
1772071042288
한옥문 국민의힘 양산시장 예비후보(가운데)가 시민들에게 양산 대중교통의판을 시민 중심으로 짜겠다며 지지를 호소하고 있다./이철우 기자
한옥문 국민의힘 양산시장 예비후보가 "양산 대중교통의 판을 시민 중심으로 다시 짜겠다"며 시내버스 노선 전면 개편과 청소년 100원 버스 도입을 핵심 교통 공약으로 제시했다.

한 예비후보는 26일 '시민 편에서 일합니다' 시리즈 2탄 발표를 통해 "노선 번호 몇 개 바꾸고 배차 간격을 조금 손보는 수준으로는 시민들의 불편을 해결할 수 없다"며 "자가용으로 10분이면 갈 거리를 버스로 1시간씩 걸리는 구조 자체를 바꿔야 한다"고 밝혔다.

그는 현재 교통 체계가 시민 생활권이 아닌 행정 편의와 기존 관행 중심으로 설계돼 왔다고 지적했다. "이동 시간이 줄지 않고, 환승은 불편하며, 출퇴근·통학 시간대에는 버스를 기다리다 하루를 허비한다는 말까지 나온다"며 "부분 보완이 아닌 '완전한 재구조화'가 필요하다"고 강조했다.

이를 위해 △권위 있는 교통 전문가 및 전문기관 용역을 통한 데이터 기반 노선 설계 △상시 시민 모니터링단 운영 △버스업계 현장 의견 수렴 △유사 지형·인구 구조 지자체의 성공 사례 벤치마킹 등을 병행하겠다는 구상을 내놨다.

그는 또 다른 핵심 공약으로는 초·중·고교생을 대상으로 한 '청소년 100원 버스' 사업을 제시했다. 이 정책은 청소년이 대중교통 이용 시 100원만 부담하고, 나머지 차액은 양산사랑상품권으로 환원해 지급하는 방식이다.

한 예비후보는 "노선 전면 개편과 100원 버스는 단순한 교통 공약이 아니라 시민 삶의 질을 근본적으로 바꾸는 약속"이라며 "시민의 하루 동선이 달라지는 양산을 반드시 만들어내겠다"고 말했다.

또 "이번 교통 공약은 시작에 불과하다"며 "의료·교육·경제 등 시민 삶의 현장에서 체감할 수 있는 다음 민생 대안을 곧 발표하겠다. 말이 아닌 변화로, 약속이 아닌 결과로 증명하겠다"고 덧붙였다.
이철우 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독]‘국가 전력량’ 넘어 폭주하는 AI데이터센터…‘국민 절반’ 전기 삼킨다

[단독]매일 물 1.2억ℓ씩…지역 주민 ‘생존 경쟁’ 떠미는 AI데이터센터

김정은 “한국, 동족이라는 범주서 영원히 배제...가장 ‘적대적 국가’”

AI가 의도까지 파악해 제안… 앱 접속 않고도 택시 호출까지

[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ AI에 환호성 터졌다…케데헌 ‘매기 강’도 깜짝 방문

엔비디아 또 ‘사상 최대’…서학개미 웃었다, 분기 매출 681억달러 돌파

엔비디아, 4분기 매출 98조원 ‘사상 최대’…“AI 거품 우려 잠재워”

지금 뜨는 뉴스

삼겹살데이 앞둔 대형마트…또 ‘10원 전쟁’ 불붙었다

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵