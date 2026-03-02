HDC현대, 천안 아이파크시티 5·6단지 분양…호수 조망

temp_1772288658726.1911935010 0 천안 부성구역 아이파크시티 조감도.

HDC현대산업개발이 선보이는 '천안 아이파크 시티 5·6단지'가 지난 27일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나섰다.'천안 아이파크 시티 5·6단지'는 충남 천안시 서북구 성성동 일원 부성5구역과 부성6구역 도시개발사업을 통해 들어선다.지하 2층 ~ 지상 최고 35층, 16개 동, 전용면적 84~197㎡ 총 1948세대(5단지· 882세대, 6단지·1066세대) 규모로 조성되며, 이 중 1849세대를 일반 분양한다.일반분양 전용면적별 세대 수는 5단지와 6단지를 통틀어 △전용면적 84㎡A·B·C 1103세대 △전용면적 102㎡A·B 554세대 △전용면적 120㎡ 188세대 △전용면적 197㎡ 4세대로 구성된다.이 단지는 '천안 아이파크 브랜드 시티'의 3·4차 분양 단지다.해당 브랜드 시티는 성성5구역(1126세대), 부대1구역(1222세대), 부성3·4·5·6구역(3662세대) 등 총 6000여 세대 규모로 조성된다.우선 단지는 전 세대가 남향 위주로 배치되며, 4Bay 판상형 구조를 적용해 채광과 통풍이 우수하다. 여기에 거실 3면 개방, 주방 풀창(일부 타입 제외) 등의 특화 설계로 호수 조망권을 극대화했다.특히 이번 단지에는 기존 2단지에는 없었던 스카이라운지가 새롭게 도입되어, 성성호수공원을 조망하며 여유로운 여가를 즐길 수 있는 프리미엄 커뮤니티 공간이다. 가장 큰 강점은 성성호수공원과 가까운 호세권 입지다.단지 바로 앞에 총 52만8140㎡ 규모의 성성호수공원이 위치해 있으며, 호수공원 내엔 생태탐방로, 성성물빛누리교 등의 친환경 문화공간이 갖춰져 쾌적한 자연환경을 즐길 수 있다.또 호수공원이 맞닿은 입지에 수도권 전철 1호선 역세권을 동시에 갖췄다.생활 인프라와 교통 여건도 뛰어나다.잘 갖춰진 교육환경도 눈길을 끈다. 단지는 초품아 입지로, 단지 바로 앞으로 유치원과 초등학교가 신설 계획돼 있다. 오성고를 도보로 통학할 수 있다.두정중, 두정고 등의 학교도 가까이 자리한다. 또한 인근 성성학원가 이용도 편리해 학부모층 수요자들의 교육 걱정을 덜어줄 전망이다.분양 관계자는 "천안 아이파크 시티 5·6단지'는 희소성 높은 호수공원변 입지에 아이파크 브랜드 프리미엄까지 갖춘 단지로, 브랜드 시티 내에서도 호수와 가장 가깝고 역세권, 초품아를 모두 품은 핵심 입지에 들어서는 단지"라며 "천안 신흥 부촌으로 떠오르고 있는 성성호수공원 인근에 들어서는 신축 브랜드 단지인 만큼 많은 수요자들이 관심을 갖고 견본주택에 방문할 것으로 예상된다"고 말했다.청약 일정은 3월 3일 특별공급을 시작으로 4일 1순위, 5일 2순위 청약 접수가 진행된다. 이후 당첨자 발표는 12일로 예정돼 있으며, 정당계약은 23일~27일까지 총 5일간 진행된다. 천안시, 충남도, 대전광역시, 세종특별자치시에 거주하는 만 19세 이상이라면 세대주와 세대원 중복 청약이 가능한다.견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리에 있다.