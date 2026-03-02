닫기

전국 경북

선거 앞둔 문경레저타운 골프장 인사…“또 낙하산이냐” 시민 분노

문경 장성훈 기자

승인 : 2026. 03. 02. 09:55

“전문성보다 정치적 판단” 비판 확산
"공기업 인사, 퇴직 공무원 제한 필요" 제도 개선 요구
clip20260302091030
문경레저타운
문경시민들이 세워 올린 공기업이 다시 '낙하산 인사' 논란에 휩싸였다. 중앙정부와 공기업에 이어 지방정부 산하 기관까지 정치적 인사가 반복되면서 지역사회 반발이 커지는 가운데, 문경레저타운 골프장 본부장에 퇴직 공무원 A씨가 내정됐다는 소식이 전해지자 시민 불만이 확산되고 있다.

(주)문경레저타운은 폐광지역 경제 회생을 위해 광해방지사업단과 문경시, 강원랜드가 공동 출자해 설립한 회사다. 이 가운데 문경골프장 본부장은 연봉 약 1억 원 수준의 핵심 보직으로, 경영 전반을 총괄하는 자리다. 지역에서는 해당 자리에 퇴직 공무원이 사실상 낙점됐다는 이야기가 돌고 있다.

2일 지역 시민들은 아시아투데이를 만나 "문경레저타운은 2만여 명의 시민이 참여해 만든 공기업"이라며 "선거를 앞두고 측근을 앉히는 인사는 철회해야 한다"고 주장했다.

시민 B씨는 "지역 경제 여건과 인물의 역량 검증이 충분히 이뤄졌는지 의문"이라며 "지방선거를 앞둔 시점이라 정치적 해석이 뒤따를 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "차기 시장이 선출된 뒤 인사를 진행하는 것이 순리 아니겠느냐"며 "지금의 결정은 효율적 경영이나 시민 여론 어느 쪽에도 도움이 되지 않는다"고 지적했다.

또 다른 시민은 "문경레저타운은 지역 경제를 살리겠다는 절박함 속에서 출발한 회사"라며 "중요 보직일수록 시민 의견이 충분히 반영돼야 한다"고 강조했다.

시민단체는 이번 논란을 계기로 제도 개선도 제안했다. 공기업에 퇴직 예정 공무원을 임명하지 못하도록 하고, 퇴직 이후에도 일정 기간 임용을 제한하는 장치를 마련해야 한다는 것이다.

문경골프장은 18홀 규모의 대중 골프장으로, 2004년 문경시 150억 원, 문경시민주 100억 원, 석탄합리화사업단 200억 원, 강원랜드 150억 원 등 총 600억 원 규모의 공동 출자로 설립됐다. 폐광 이후 침체된 지역 경제를 되살리기 위한 상징적 사업이었다.

지역 경제 회생의 상징으로 출범한 공기업이 정치 논란의 한복판에 선 가운데, 문경시의 향후 결정에 시민들의 시선이 쏠리고 있다.
장성훈 기자

