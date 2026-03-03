잠실은 지금 ‘빛 축제’ 열풍…롯데월드타워, 27만 개 조명에 들썩

오는 8일까지 롯데월드타워 ‘루미나리에’

전년 대비 3배 확대…17m 돔 포토존 눈길

‘별이 쏟아지는 잠실’ 서울 야경 명소로 확산

서울 야경 명소로 떠오른 ‘2026 롯데 루미나리에’ 0 서울 야경 명소로 떠오른 '2026 롯데 루미나리에'. / 롯데물산

루미나리에 관람객들이 휴대폰을 바닥에 내려놓고 ‘바닥 셀카’를 촬영하고 있다. 0 루미나리에 관람객들이 휴대폰을 바닥에 내려놓고 '바닥 셀카'를 촬영하고 있다. / 롯데물산

서울 잠실 롯데월드타워 일대가 27만 개 조명으로 물들여지며 겨울철 이색 명소가 되고 있다. 올해로 2회째를 맞은 롯데의 빛 축제, '2026 롯데 루미나리에'가 전년보다 강화된 규모와 연출을 선보이며 방문객들의 발길을 붙잡고 있다.롯데월드타워·몰의 야외 잔디광장에서 열리는 루미나리에는 지난해보다 규모가 3배 커졌다. 십자형 터널과 16m 높이의 타워 등 대형 구조물을 배치해 시각적 몰입감을 높인 것이 특징이다. 특히 높이 17m의 대형 돔 아래는 천장 조명이 만드는 독특한 패턴 덕분에 '바닥 셀카(휴대폰을 바닥에 두고 셀카 모드로 촬영하는 방식)'를 찍으려는 방문객들이 줄을 잇는 대표 포토존이 됐다.포토존 인기는 수치로도 증명됐다. 2일 롯데물산에 따르면 지난 2월 한 달 간 롯데월드타워·몰을 찾은 방문객은 약 490만 명에 달했다. 개장 이래 2월 기준 최대치다. 통상 2월은 유통업계 비수기로 분류되나, 올해는 야외 잔디 광장에서 열리고 있는 빛 축제가 집객을 견인하며 사뭇 다른 분위기를 연출했다.실제 지난 2월 타워·몰의 일평균 방문객 수는 약 17만 명으로, 축제가 없었던 2024년 같은달 대비 약 20% 증가했다. 특히 셋째 주 주말(21~22일) 이틀간 41만 명이 집중되며, 연말 쇼핑 수요가 정점에 달하는 12월 주말 평균(지난해 기준 약 42만 명)에 육박하는 인파를 기록했다.집객 효과는 매출로도 이어졌다. 롯데백화점 잠실점의 경우 루미나리에 진행 기간인 2월 2030 고객 수가 전년 동기 대비 20% 이상 늘었고, 외국인 매출은 65% 이상 급증하며 글로벌 야경 명소로서의 인기를 입증했다.SNS를 중심으로 '별이 쏟아지는 잠실', '거대한 빛의 궁전'이라는 후기가 확산되며 방문객 유입이 이어지고 있다. 27만 개 조명으로 꾸민 이번 루미나리에는 오는 8일까지 진행된다.