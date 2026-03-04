(주)제일트레이딩, 소재·부품·장비 전문기업 인증 획득

1

㈜제일트레이딩이 소재·부품·장비(소부장) 전문기업 인증을 획득했다고 4일 밝혔다.

이번 인증은 ‘소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법’에 근거해 부여되는 것으로, 해당 분야에서 일정 수준 이상의 기술력과 매출 실적을 갖춘 기업에 대해 정부가 전문성을 공식 확인하는 제도다.

소부장 전문기업으로 확인된 기업은 정부의 소재·부품·장비 육성 정책과 관련된 다양한 지원 사업에 참여할 수 있으며, 공공조달 시장에서도 일부 우대 혜택을 받을 수 있다.

제일트레이딩은 굴 패각 등 해양 폐기물을 제설제 원료로 재활용하는 기술을 개발해 특허(제10-2517358호)로 등록했다. 이 기술은 해양 폐기물 처리 문제를 완화하는 동시에 제설 소재로 활용할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

또한 패각분말, 다공성 구조체, 휴믹물질 등 자체 개발 소재를 제품에 적용하고 있으며, 소재·부품 관련 사업에서 연간 약 510억 원 규모의 매출을 기록했다.

회사 측은 이번 소부장 전문기업 확인을 통해 소재 기반 기술 기업으로서 사업 경쟁력을 강화할 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.