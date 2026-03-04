닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

(주)제일트레이딩, 소재·부품·장비 전문기업 인증 획득

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303001616365

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 03. 04. 09:00

㈜제일트레이딩이 소재·부품·장비(소부장) 전문기업 인증을 획득했다고 4일 밝혔다. 


이번 인증은 ‘소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법’에 근거해 부여되는 것으로, 해당 분야에서 일정 수준 이상의 기술력과 매출 실적을 갖춘 기업에 대해 정부가 전문성을 공식 확인하는 제도다.


소부장 전문기업으로 확인된 기업은 정부의 소재·부품·장비 육성 정책과 관련된 다양한 지원 사업에 참여할 수 있으며, 공공조달 시장에서도 일부 우대 혜택을 받을 수 있다.


제일트레이딩은 굴 패각 등 해양 폐기물을 제설제 원료로 재활용하는 기술을 개발해 특허(제10-2517358호)로 등록했다. 이 기술은 해양 폐기물 처리 문제를 완화하는 동시에 제설 소재로 활용할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.


또한 패각분말, 다공성 구조체, 휴믹물질 등 자체 개발 소재를 제품에 적용하고 있으며, 소재·부품 관련 사업에서 연간 약 510억 원 규모의 매출을 기록했다.


회사 측은 이번 소부장 전문기업 확인을 통해 소재 기반 기술 기업으로서 사업 경쟁력을 강화할 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[워싱턴 리포트] ‘하메네이 참수’ 평양 적용 불가론...‘조선업’ 앞세운 이재명표 한미동맹 현대화

미·이스라엘 공습 나흘째…이란 보복에 미 대사관 폐쇄·중동 전면 확전

“돈 더 벌고 싶었다”…‘충주맨’ 김선태, 유튜브 개설 이틀 만에 구독자 63만 돌파

‘레드오션’ 가스레인지 시장 뛰어든 쿠쿠, 과제는…

“이란 차기 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바 선출”

‘1억 공천 헌금’ 강선우·김경 구속…法 “증거인멸 염려”

중동 전쟁 긴장에 달러 급등…원·달러 환율 17년 만에 1500원 넘었다

지금 뜨는 뉴스

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’