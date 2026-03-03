현대리바트, 가구업계 첫 ‘XR 상담 서비스’ 운영

삼성 갤럭시 XR 활용한 ‘XR 디자인 스튜디오’ 운영

1 0 현대리바트 XR 상담 서비스 이미지./제공=현대리바트

현대리바트는 가상공간 체험형 상담 서비스 '확장현실(XR) 디자인 스튜디오'의 정식 운영을 시작한다고 3일 밝혔다.XR 디자인 스튜디오는 자체 개발한 고객 상담용 프로그램을 삼성전자의 XR 헤드셋인 갤럭시 XR 기기에 탑재해 제공하는 서비스로 상담에 XR 기기를 접목한 건 국내 가구업계에서 이번이 처음이다. 단순히 가구가 배치된 조감도를 확인하는 기존 방식과 달리 실제 거주 중인 집에 가구가 배치된 모습을 생생하게 시뮬레이션할 수 있는 게 특징이다.XR 디자인 스튜디오는 상담 직원이 고객이 인테리어하려는 아파트의 3D 조감도를 리바트 데이터베이스에서 찾아 매장 안 상담용 PC 모니터에 띄우고 이 도면에 고객이 구매하려는 리바트 가구나 리바트 집테리어 제품을 배치하면서 시작된다.이후 고객이 XR 기기를 착용하면 앞서 작업한 조감도를 기반으로 생성된 가상 공간이 고객 시야에 나타나는 식이다. 컨트롤러를 조작하거나 고개를 돌려보면 해당 공간을 실제로 둘러보는 듯 가구를 배치했을 때 어떤 느낌일지 다양한 각도에서 미리 체험할 수 있게 되는 것이다.현대리바트는 XR 디자인 스튜디오에 고객 집 도면을 활용하는 서비스 외에도 6개의 가상 모델하우스도 탑재해 전시 공간의 물리적 한계도 일부 해소했다. XR 디자인 스튜디오는 서울 강남구 논현동에 위치한 리바트 토탈 강남점과 서울 영등포구 여의도동에 위치한 리바트 토탈 더현대 서울 두 곳에서 운영을 시작하며 현대리바트는 연내 서비스 제공 매장을 10곳으로 확대할 계획이다.현대리바트 관계자는 "대고객 서비스 전반에 대한 지속적인 고도화를 통해 인테리어 쇼핑에서의 고객 경험을 확대해 나갈 것"이라고 설명했다.