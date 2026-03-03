BS한양, 경기 김포 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’ 내달 분양

총 639가구 규모…작년 11월 1차 분양 이은 후속 공급

김포골드라인 풍무·사우역 도보권 입지

풍무역세권 수자인 그라센트 2차 투시도 0 경기 김포시 '풍무역세권 수자인 그라센트 2차' 아파트 투시도./BS한양

BS한양이 경기 김포시 사우동에서 분양가상한제가 적용되는 새 아파트를 선보인다.BS한양은 김포시 풍무역세권 도시개발사업 B1블록에 조성되는 '풍무역세권 수자인 그라센트 2차' 아파트를 다음달 분양할 예정이라고 3일 밝혔다.이 단지는 지하 2층~지상 28층, 7개동, 총 639가구로 지어진다. 전용면적별 가구 수는 △84㎡ 509가구 △105㎡ 130가구 등이다.김포골드라인 풍무역과 사우역을 모두 도보로 이용할 수 있다는 게 특징이다.교육 여건도 갖췄다. 사우초와 사우고가 인접하다.서울 접근성도 강점이다. 풍무역을 중심으로 지하철 5호선 연장 사업이 추진되고 있다. 향후 마곡지구를 비롯해 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 크게 개선될 전망이다.모든 가구에 4베이 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍을 극대화한다.BS한양 관계자는 "서울 공급 감소와 가격 부담이 지속되는 상황에서 풍무역세권은 비규제·분상제·서울 접근성이라는 조건을 동시에 갖춘 계획도시로서 주목받고 있다"며 "앞서 공급한 1차가 흥행에 성공한 만큼 풍무역세권 수자인 그라센트 2차 역시 분양 전부터 많은 관심이 집중되고 있다"고 말했다작년 11월 1차 아파트는 528가구에 대한 1순위 청약에서 3534건의 신청을 받아 평균 6.7대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다.