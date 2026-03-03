닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

李대통령, 수교 77돌 필리핀 국빈 방문…정상회담서 방산·광물 논의

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000454

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 03. 03. 09:22

이재명 대통령, 싱가포르ㆍ필리핀 국빈방문<YONHAP NO-3732>
싱가포르와 필리핀을 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 성남 서울공항 공군1호기에서 환송객에게 인사하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령이 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 순방 두 번째 일정으로 필리핀 국빈 방문에 돌입한다. 방산·인프라·통상 협력 강화, 원전·조선·핵심광물·인공지능(AI) 등 미래 산업 분야 확대 방안이 핵심 의제로 논의될 전망이다.

청와대에 따르면 이 대통령은 마닐라 말라카냥궁 대통령궁에서 페르디난도 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 소인수·확대 정상회담을 갖는다.

회담에서는 방산, 인프라, 통상 협력 확대를 논의한다. 원전, 조선, 핵심광물, AI 등 전략 산업 협력도 의제에 오른다. 양국은 관련 협력 문건 채택 여부를 조율 중인 것으로 전해졌다.

미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌 등 중동 정세에 대한 의견 교환도 이뤄질 가능성이 있다. 이 대통령은 전날 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담을 갖고 국제 정세 전반에 대해 폭넓은 대화를 나눈 것으로 전해졌다.

정상회담 이후에는 협력 문건 교환식과 공동 언론발표가 이어지며, 국빈 만찬도 예정돼 있다. 양국 정상회담이 열리는 이날은 한·필리핀 수교 77주년이 되는 날이다.

지난해 한·아세안 정상회의에서 제시된 'CSP 비전' 구체화도 논의 대상이다. CSP 비전은 조력자(Contributor), 도약대(Springboard), 파트너(Partner)를 축으로 한 대아세안 외교 구상이다.

이 대통령은 방문 이틀째인 4일 마닐라 영웅묘지에 있는 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화하고, 생존 참전용사와 후손들을 만날 예정이다. 이어 한·필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인들을 격려하고, 현지 동포들과 오찬 간담회를 갖는다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

‘클로드’ 오류 발생했지만 인기 폭발…미 정부와 갈등 속 앱스토어 1위

호르무즈 봉쇄·카타르 가스 시설 피격…세계 에너지 시장 ‘충격파’

손도익 콘덴싱·손연호 글로벌·손흥락 신사업…경동나비엔 ‘3인 3색’ 경영

미·이스라엘 공습 여파…에티하드·에미레이트 항공 운항 제한적 재개

[사설] 중동전쟁, 단기종료 안 될 가능성 대비해야

李대통령, 수교 77돌 필리핀 국빈 방문…정상회담서 방산·광물 논의

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래