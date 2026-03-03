닫기

전국 경기

군포시 “혼인신고 부부 ‘특별한 포토존’서 추억 만끽하세요”

군포 장이준 기자

승인 : 2026. 03. 03. 16:41

혼인신고 축하 문구 새겨진 가정용 태극기 함께 제공
군포시청 민원봉사실에 마련된 '혼인신고 포토존'./군포시
경기 군포시가 청사 1층 민원봉사실에 '혼인신고 포토존'를 설치해 주목되고 있다.

이 포토존은 새로운 출발을 하는 신혼부부들을 축하하고 축복하기 위한 취지다.

시는 3일부터 혼인신고를 위해 시청을 찾는 신혼 부부에게 뜻깊은 출발을 기념할 수 있도록 특별 서비스를 시작했다.

시가 준비한 특별한 이벤트는 청사 1층 민원봉사실에 설치한 '혼인신고 포토존'으로 군포시청에서 혼인신고한 부부라면 누구나 이용가능하다.

혼인신고 포토존은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지, 매주 화요일 운영되는 야간민원실에는 오후 8시까지 상시 개방되며 누구나 예약 없이 촬영할 수 있다고 시는 설명했다. 신혼부부뿐 아니라 가족과 함께 방문한 시민도 부담 없이 이용할 수 있다.

이 외에도 부케, 셀카봉 등 촬영 소품을 이용하거나 민원실 도우미의 사진 촬영 서비스도 가능하다.

앞서 시는 지난해 6월부터 시청에서 혼인신고를 마친 부부를 대상으로 혼인의 소중한 의미를 되새기고 애국심 고취 장려를 위해 가정용 태극기 지원사업도 함께 운영해 700여개를 배부했다.

하은호 시장은 "혼인이라는 새로운 가정 탄생 축복을 위해 꽃으로 어우러진 집 모양의 포토존을 민원실에 마련했다"며 "앞으로도 시민들의 행복한 순간에 특별함을 더하는 행정서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

