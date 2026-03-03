닫기

정치 국회·정당

한병도 “3월도 입법 비상 체제 유지…매주 목요일 본회의 연다”

김동민 기자

승인 : 2026. 03. 03. 10:03

"대구·경북, 대전·충남 통합 함께 가야…국가 백년대계"
"野 대국민 행진…극우세력에 꼬리 살랑거리는 것"
민주당 정책조정회의-10
아시아투데이 이병화 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 26일 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다.
한병도 더불어민주당 원내대표가 3월에도 민생·개혁 입법 비상 체제를 유지하고, 이재명 정부의 국정과제를 뒷받침하는 데 최선을 다할 것을 강조했다. 모든 상임위원회를 가동하고, 매주 목요일 본회의를 열어 입법에 총력을 기울인다는 방침이다.

한 원내대표는 3일 원내대책회의에서 "이달 5일부터 3월 국회가 시작한다. 민주당은 이달에도 민생·개혁 입법 비상 체제를 유지하며 국정과제와 법안 처리에 집중할 것"이라며 "모든 상임위를 가동해 본회의 안건이 마르지 않도록 매주 목요일 본회의를 열겠다"고 했다.

행정 통합법이 여야 간 이견으로 본회의 통과가 지연되고 있는 점도 지적했다. 한 원내대표는 "국민의힘이 대구·경북 통합법 처리를 요구하며, 마치 민주당이 반대하는 것처럼 억지와 궤변을 늘어놓고 있다. 본회의 상정을 막은 건 국민의힘"이라며 "대구·경북, 대전·충남도 함께 통합으로 가야 한다. 행정 통합은 국가의 백년대계다"고 강조했다.

민주당 주도로 통과시킨 사법개혁 3법(법 왜곡죄, 재판소원, 대법관 증원)에 반발하며 청와대까지 대국민 행진을 이어가는 국민의힘 향해서도 비판을 내놨다.

한 원내대표는 "이번 행진은 사법 정의를 위한 실천이 아니라 '윤어게인'을 외치는 아스팔트 극우세력에게 꼬리를 살랑거리는 것이다. 명분이 전혀 없다"며 "국익을 내팽개치고, 국회를 마비시킨 채 극우로 달려가는 야당은 더 이상 공당이라 불릴 자격도 없다. 민심은 아스팔트가 아니라 민생 현장에 있다"고 말했다.

아울러 민주당은 최근 이란 등 중동 정세 변화로 촉발된 글로벌 복합 위기에 대해 당정청이 함께 대응해 나가겠다는 의지도 밝혔다.

한 원내대표는 "글로벌 복합 위기가 민생 안전을 위협하고 있다. 국제 유가 영향은 물론 실물경제, 금융, 안보 등 모든 분야에서 영향이 예상된다"며 "정부와 함께 상황을 예의주시하고, 과도한 불안이 확산하지 않도록 과정 관리에 나설 것"이라고 했다.
김동민 기자

