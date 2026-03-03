[포토] 법정 나서는 김경

강선우 무소속 의원에게 1억원의 공천헌금을 건넸다는 의혹을 받는 김경 전 서울시의원이 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 법원을 나서고 있다.