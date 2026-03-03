삼성물산 패션, 佛 브랜드 4종 국내 독점 전개…브랜드 포트폴리오 강화

3월부터 산드로·마쥬·끌로디·휘삭 판매

오프라인 매장·SSF샵 브랜드관 운영

사진 8. 끌로디 2026년 SS 시즌 비주얼 0 끌로디 2026년 SS 시즌 비주얼./삼성물산 패션

삼성물산 패션부문이 프랑스 컨템포러리 브랜드를 대거 들여오며 국내 시장 공략에 속도를 낸다. 브랜드 스펙트럼을 확장해 세분화되는 소비자 취향을 선점하겠다는 전략이다.3일 업계에 따르면 삼성물산 패션은 이달부터 프랑스 패션 그룹 SMCP가 보유한 '산드로(Sandro)' '마쥬(Maje)' '끌로디(Claudie)' '휘삭(Fursac)' 등 총 4개 브랜드의 국내 사업 운영을 맡았다. 이를 통해 컨템포러리 포트폴리오를 한층 강화하고 시장 내 영향력을 확대하겠다는 구상이다.삼성물산 패션은 백화점 95개, 아울렛 26개 등 총 121개 오프라인 매장을 운영하는 한편, 자사 온라인 플랫폼 SSF샵에 단독 브랜드관을 열어 온·오프라인을 연계한 유통 전략을 본격화한다. 접근성을 높이는 동시에 브랜드 경험을 일관되게 제공하겠다는 방침이다.이번 계약은 최근 변화하는 패션 소비 트렌드와 맞닿아 있다. 가격 대비 품질은 물론, 브랜드 고유의 디자인 정체성과 감성을 중시하는 경향이 뚜렷해지면서 개성 있는 해외 컨템포러리 브랜드에 대한 수요가 확대되고 있어서다. 삼성물산 패션은 명확한 정체성을 지닌 브랜드를 확보해 시장 변화에 선제적으로 대응하겠다는 방침이다.SMCP는 '애자일 럭셔리'를 지향하며 합리적인 가격대와 트렌디한 디자인을 결합한 브랜드를 전개해 온 기업이다. 현재 49개국에서 사업을 운영하며 글로벌 컨템포러리 패션 시장을 리딩하고 있다는 평가를 받고 있다.올해 봄·여름(SS) 시즌엔 각 브랜드의 대표 상품군을 전면에 배치한다. 산드로는 아우터형 카디건과 레더 재킷, 데님 제품을 강화하고, 남성 라인에선 다양한 핏의 팬츠를 선보인다. 마쥬는 트위드 재킷과 니트 아이템을 중심으로 구성하며 끌로디는 프레피 스타일 니트웨어를 제안한다. 휘삭은 부드러운 구조의 슈트를 핵심 상품으로 내세울 예정이다.마케팅 전략도 병행한다. 브랜드 고유의 이미지를 부각할 수 있는 콘텐츠 제작과 함께 매장 디스플레이를 재정비해 고객 경험을 끌어올릴 계획이다.박영미 삼성물산 패션부문 컨템사업부장(상무)는 "산드로와 마쥬, 끌로디, 휘삭은 각기 차별화된 아이덴티티를 바탕으로 파리지앵의 동시대적 감성을 전달하는 브랜드"라며 "상품, 유통, 마케팅 전반에 걸친 체계적인 전략을 통해 국내 컨템포러리 시장에서 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.