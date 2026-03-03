스무 해의 시간을 넘어…양산시 서창지구, 주민 목소리로 다시 그린다

공동주택·단독·연립 포함 7천여 세대 대상
온라인·오프라인 병행
주민 의견 토대로 하반기 기본계획안 마련
내년 도 승인 신청 목표
시는 지난달 9일부터 27일까지 서창지구 주민을 대상으로 노후계획 도시정비사업 관련 설문조사를 진행했다고 3일 밝혔다. 이번 조사는 주민 의견을 폭넓게 수렴하고, 기본계획 수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위해 마련됐다.
설문은 서창지구 내 공동주택 8개 단지 4833여 세대와 단독·연립주택 2350여 세대를 대상으로 실시됐다. QR코드를 활용한 온라인 방식과 설문지 응답을 병행해 참여 문턱을 낮췄다.
노후계획 도시정비사업은 택지개발사업 등으로 조성된 지 20년이 지난 100만㎡ 이상 지역을 대상으로 한다. 단순 재건축을 넘어 교통·문화·기반시설 확충 등 도시 전반의 기능을 재정비하는 것이 핵심이다.
시는 설문 결과를 토대로 올해 하반기 중 기본계획안을 마련하고, 관련 행정절차를 거쳐 내년 상반기 경상남도에 승인 신청을 할 계획이다.
기본계획에는 건폐율·용적률 완화, 재건축 안전진단 완화 또는 면제, 건축물 높이 제한 완화 등 인센티브 방안도 포함될 예정이어서 향후 사업 추진의 기준이 될 전망이다.
김연식 양산시 도시계획과장은 "서창지구와 인접 지역이 주거·상업·업무 기능이 어우러진 근린생활권 중심지로 재편될 수 있도록 체계적인 계획을 마련하겠다"고 밝혔다.