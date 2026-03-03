[포토] 강동구 인구 50만 돌파 알리는 이수희 강동구청장

강동구 인구 50만 돌파 기념행사 0 이수희 강동구청장(왼쪽)이 3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 열린 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 50만 번째 주민이 된 강노을(92년생) 씨에게 기념패를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다.

강동구 인구 50만 돌파 기념행사1 0 3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 열린 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 50만 번째 주민이 된 강노을(92년생) 씨가 소감을 밝히고 있다.

이수희 강동구청장이 3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 열린 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 50만 번째 주민이 된 강노을(92년생) 씨에게 기념패를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. 강동구는 송파구, 강남구, 강서구에 이어 서울시 25개 자치구 중 네 번째로 50만명이 넘는 자치구가 됐다. 이날 50만 번째 구민이 탄생한 천호2동 주민센터에서 '50만 강동' 시대의 시작을 기념하는 행사를 개최했다. 2026년 2월 27일 기준 강동구 주민등록 인구는 50만 63명으로 집계됐다.