전국 메트로

[포토] 강동구 인구 50만 돌파 알리는 이수희 강동구청장

정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 03. 14:46

강동구 인구 50만 돌파 기념행사
이수희 강동구청장(왼쪽)이 3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 열린 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 50만 번째 주민이 된 강노을(92년생) 씨에게 기념패를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다.
이수희 강동구청장이 3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 열린 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 50만 번째 주민이 된 강노을(92년생) 씨에게 기념패를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. 강동구는 송파구, 강남구, 강서구에 이어 서울시 25개 자치구 중 네 번째로 50만명이 넘는 자치구가 됐다. 이날 50만 번째 구민이 탄생한 천호2동 주민센터에서 '50만 강동' 시대의 시작을 기념하는 행사를 개최했다. 2026년 2월 27일 기준 강동구 주민등록 인구는 50만 63명으로 집계됐다.

강동구 인구 50만 돌파 기념행사1
이수희 강동구청장이 3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 열린 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 인사말을 하고 있다.
강동구 인구 50만 돌파 기념행사
이수희 강동구청장이 3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 열린 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 인사말을 하고 있다.
강동구 인구 50만 돌파 기념행사
이수희 강동구청장(왼쪽)이 3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 50만 번째 주민이 된 강노을(92년생) 씨에게 기념패를 전달하고 있다.
강동구 인구 50만 돌파 기념행사1
3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 열린 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 50만 번째 주민이 된 강노을(92년생) 씨가 소감을 밝히고 있다.
강동구 인구 50만 돌파 기념행사
3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 열린 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 50만 번째 주민이 된 강노을(92년생) 씨가 소감을 밝히고 있다.
강동구 인구 50만 돌파 기념행사
이수희 강동구청장(왼쪽)이 3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 열린 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 50만 번째 주민이 된 강노을(92년생) 씨에게 환영 인사를 하고 있다.
강동구 인구 50만 돌파 기념행사
이수희 강동구청장(왼쪽 네 번째)이 3일 서울 강동구 천호2동 주민센터에서 강동구 인구 50만 돌파 기념행사에서 50만 번째 주민이 된 강노을(92년생) 씨에게 기념패를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다.
