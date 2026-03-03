李·마르코스, 77주년 만찬…‘카이비간’ 다짐 속 BTS ‘다이너마이트’ 울렸다

건배하는 한-필리핀 정상<YONHAP NO-5800> 0 이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 3일 필리핀 마닐라 말라카냥궁에서 열린 국빈방문 공식만찬에서 건배하고 있다. 왼쪽부터 루이즈 아라네타 마르코스 여사, 이재명 대통령, 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령, 김혜경 여사./연합뉴스

이재명 대통령은 3일(현지시간) 말라카냥궁에서 한-필리핀 수교 77주년을 맞아 페르디난도 로무알데스 마르코스 주니어 대통령 내외와 국빈 만찬을 갖고 전략적 동반자 관계 강화를 재확인했다.이 대통령은 이날 만찬사에서 타갈로그어로 '친구'를 뜻하는 '카이비간(Kaibigan)'을 언급하며 "대한민국은 필리핀의 카이비간으로서 가장 가까이에서 가장 신뢰할 수 있는 동반자가 될 것"이라고 강조했다. 단순한 우호를 넘어 미래를 함께 걷는 파트너십을 구축하겠다는 메시지다.이 대통령은 필리핀의 7000여 개 섬을 언급하며 인프라 협력 의지를 밝히기도 했다.이 대통령은 "섬과 섬, 지역과 지역 사회의 연결성을 높이는 데 기여하겠다"며 "필리핀에서 직접 건조한 선박이 전 세계를 누비며 양국 조선업의 공동 성장을 이끌 수 있도록 긴밀히 협력하겠다"고 했다.마르코스 대통령은 2024년 체결된 전략적 파트너십을 거론하며 "국방·해양·경제·인적 교류 등 다양한 분야에서 협력 기반이 강화됐다"고 했다.그러면서 "한-필리핀 자유무역협정(FTA)의 잠재력을 최대한 활용해 교역과 투자를 확대하자"고 제안했다. 정상회담을 계기로 체결된 방산 등 분야 양해각서(MOU)에 대해선 "전략적 동반자 관계가 더욱 공고해질 것"이라고 말했다.이날 만찬장은 수교 77주년의 상징성을 강조하는 연출로 꾸며졌다. 성장과 연속성을 상징하는 바나나 나무 세 그루가 배치됐고, 헤드테이블에는 필리핀 국화 '삼파기타' 33송이와 77송이를 엮은 화환 장식이 놓였다.만찬 메뉴로는 숯불에 구운 훈연 치킨 '치킨 이나살', 루손 지역 전통 소갈비찜 '아도봉 바카', 해산물 요리 '기나타앙 라푸라푸' 등 필리핀 대표 음식이 제공됐다. 문화 공연에서는 필리핀에서 활동한 산다라박의 'In or Out'이 연주돼 분위기를 더했다.이 대통령은 마르코스 대통령에게 공군 조종사 항공 점퍼와 금거북선 모형을 선물했다. 어린 시절 조종사를 꿈꿨고 영화 '탑건'의 팬으로 알려진 마르코스 대통령의 취향을 고려한 맞춤형 선물이라는 게 청와대의 설명이다.금거북선 모형에는 양국 조선업 협력의 상징적 의미를 담았다. 마르코스 영부인에게는 '정홍 금화 노리개'와 한국 화장품 세트가 전달됐다.만찬 후 양국 정상 내외는 말라카냥궁에서 불꽃놀이를 함께 관람했다. 배경음악으로는 방탄소년단(BTS)의 '다이너마이트'가 연주돼 한-필리핀 문화 교류의 상징성을 더했다.한편 이날 행사에는 이 대통령 부부 외에도 류진 한국경제인협회 회장, 윤진식 한국무역협회장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 김기문 중소기업중앙회장, 최진식 한국중견기업연합회 회장 등 경제단체장들이 참석했다.아울러 신동빈 롯데그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 이형희 SK 부회장, 김원경 삼성전자 사장, 성 김 현대자동차 사장, 정대화 LG전자 사장, 류두형 ㈜한화 글로벌부문 대표이사, 구혁서 LX인터내셔널 대표이사 등 기업인들도 함께 자리했다.