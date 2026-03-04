배민, 외식업주 자녀 장학금 모집…최대 400만원 지원

2022년 이후 1268명에 72억 지원

입점 여부 관계없이 외식업주 자녀 신청 가능

우아한형제들이 외식업주 자녀 대상 '우아한 사장님 자녀 장학금' 2026년도 장학생을 모집한다. 접수 기간은 3월 4일부터 18일까지다.

배달의민족(이하 배민) 운영사 우아한형제들은 외식업주 자녀들의 학업과 성장을 돕는 '우아한 사장님 자녀 장학금'의 2026년도 신규 장학생을 모집한다고 4일 밝혔다.신청 기간은 이날부터 오는 18일까지다. 배달의민족 입점 여부와 관계없이 모집 시작일 기준 외식업을 운영하는 사장님의 자녀라면 누구나 신청할 수 있다.지원 대상은 기초생활수급자와 차상위계층, 중위소득 130% 이하 외식업주 가정의 국내 고등학생 및 대학생 자녀다. 선발된 장학생에게는 올해 4월부터 12월까지 두 학기 동안 연 최대 400만원의 장학금과 함께 맞춤형 성장 프로그램이 제공된다.이번 장학금은 배민 창업자인 김봉진 의장이 글로벌 기부 캠페인 더 기빙 플레지 참여를 통해 사랑의열매에 기탁한 100억원과 회사 기부금을 더해 조성된 기금으로 운영된다. 프로그램 운영은 비영리단체 점프가 맡고 있다.2022년 사업 시작 이후 현재까지 총 1268명의 외식업주 자녀에게 약 72억5000만원의 장학금이 지급됐다.올해부터는 연속 지원 제도을 확대했다. 고등학생 시절 장학금을 받은 경우에도 대학 진학 이후 최대 4회까지 추가 지원을 받을 수 있도록 해 학업 과정 전반에 걸친 지원을 강화했다.장학금 외에도 정서적·경험적 지원 프로그램도 운영된다. 우아한형제들 임직원이 참여하는 멘토링 프로그램이 제공되며, 대학생 우수 장학생에게는 해외 탐방 기회도 주어진다.김중현 우아한형제들 지속가능경영센터장은 "외식업 사장님 가정의 교육 부담을 덜고 자녀들의 성장을 지원하기 위해 장학 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.