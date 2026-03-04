반도건설, 유튜브·웹진 전면 개편…“스토리텔링 마케팅 본격화”

1 0 (왼쪽부터) 반도건설의 유보라TV(유튜브), 웹진(아카이브 반도), 인스타그램, 블로그.

반도건설은 고객 접점을 확대하고 브랜드 스토리 기반의 소통을 강화하기 위해 온라인 채널을 전면 개편했다고 4일 밝혔다.이번 개편은 웹진 'ARCHIVE.B' 리뉴얼을 중심으로 콘텐츠 허브 기능을 강화하고, 유튜브 '유보라TV'의 재생목록 체계를 재정비해 채널별 특성에 맞춘 콘텐츠 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.반도건설은 지난 3일 웹진 'ARCHIVE.B'를 리뉴얼 오픈하고 디자인과 레이아웃 등을 전면 개선했다.모바일 환경을 고려해 화면 구성과 동선을 재정비했으며, 웹진을 브랜드 스토리를 축적·확산하는 통합 플랫폼으로 강화했다. 사회관계망서비스(SNS) 및 유튜브 등 외부 채널과의 연계도 확대할 방침이다.웹진의 대표 콘텐츠 'U 라이프'는 입주민 인터뷰를 중심으로 단지 내 일상과 삶의 장면을 조명한다.기술 경쟁력과 현장성을 전달하는 콘텐츠 라인업도 고도화했다. 상품·품질·기술 역량을 소개하고, 관련 인물 인터뷰를 통해 배경과 적용 사례를 스토리 형식으로 풀어내 브랜드 신뢰도를 높이는 데 초점을 맞췄다.유보라 인사이트 1편은 2030세대의 주거 고민을 다룬 멘토링 콘텐츠로 공개됐으며, 유보라 오리지널은 권성준 셰프가 사연 선정 가정을 직접 방문하는 '아침 먹고 가' 콘텐츠로 이날 사연 발표 후 촬영을 진행할 예정이다.반도건설은 웹진 리뉴얼과 함께 뉴스레터 발행 체계를 구축해 월 1~2회 정기 운영한다. 주요 콘텐츠와 브랜드 스토리를 이메일로 발송하며, 고객과의 접점을 확대할 계획이다.또한 리뉴얼 기념 구독 이벤트는 오는 17일까지 진행되며, 당첨자는 24일 발표한다. 추첨을 통해 백화점 상품권 3만 원권(10명)과 스타벅스 아메리카노 기프티콘(100명)을 제공한다.