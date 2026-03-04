닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

반도건설, 유튜브·웹진 전면 개편…“스토리텔링 마케팅 본격화”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260304010000855

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 03. 04. 09:35

1
(왼쪽부터) 반도건설의 유보라TV(유튜브), 웹진(아카이브 반도), 인스타그램, 블로그.
반도건설은 고객 접점을 확대하고 브랜드 스토리 기반의 소통을 강화하기 위해 온라인 채널을 전면 개편했다고 4일 밝혔다.

이번 개편은 웹진 'ARCHIVE.B' 리뉴얼을 중심으로 콘텐츠 허브 기능을 강화하고, 유튜브 '유보라TV'의 재생목록 체계를 재정비해 채널별 특성에 맞춘 콘텐츠 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

반도건설은 지난 3일 웹진 'ARCHIVE.B'를 리뉴얼 오픈하고 디자인과 레이아웃 등을 전면 개선했다.

모바일 환경을 고려해 화면 구성과 동선을 재정비했으며, 웹진을 브랜드 스토리를 축적·확산하는 통합 플랫폼으로 강화했다. 사회관계망서비스(SNS) 및 유튜브 등 외부 채널과의 연계도 확대할 방침이다.

웹진의 대표 콘텐츠 'U 라이프'는 입주민 인터뷰를 중심으로 단지 내 일상과 삶의 장면을 조명한다.

기술 경쟁력과 현장성을 전달하는 콘텐츠 라인업도 고도화했다. 상품·품질·기술 역량을 소개하고, 관련 인물 인터뷰를 통해 배경과 적용 사례를 스토리 형식으로 풀어내 브랜드 신뢰도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

유보라 인사이트 1편은 2030세대의 주거 고민을 다룬 멘토링 콘텐츠로 공개됐으며, 유보라 오리지널은 권성준 셰프가 사연 선정 가정을 직접 방문하는 '아침 먹고 가' 콘텐츠로 이날 사연 발표 후 촬영을 진행할 예정이다.

반도건설은 웹진 리뉴얼과 함께 뉴스레터 발행 체계를 구축해 월 1~2회 정기 운영한다. 주요 콘텐츠와 브랜드 스토리를 이메일로 발송하며, 고객과의 접점을 확대할 계획이다.

또한 리뉴얼 기념 구독 이벤트는 오는 17일까지 진행되며, 당첨자는 24일 발표한다. 추첨을 통해 백화점 상품권 3만 원권(10명)과 스타벅스 아메리카노 기프티콘(100명)을 제공한다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[워싱턴 리포트] ‘하메네이 참수’ 평양 적용 불가론...‘조선업’ 앞세운 이재명표 한미동맹 현대화

미·이스라엘 공습 나흘째…이란 보복에 미 대사관 폐쇄·중동 전면 확전

“돈 더 벌고 싶었다”…‘충주맨’ 김선태, 유튜브 개설 이틀 만에 구독자 63만 돌파

‘레드오션’ 가스레인지 시장 뛰어든 쿠쿠, 과제는…

“이란 차기 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바 선출”

‘1억 공천 헌금’ 강선우·김경 구속…法 “증거인멸 염려”

중동 전쟁 긴장에 달러 급등…원·달러 환율 17년 만에 1500원 넘었다

지금 뜨는 뉴스

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’