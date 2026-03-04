반도건설, 유튜브·웹진 전면 개편…“스토리텔링 마케팅 본격화”

이번 개편은 웹진 'ARCHIVE.B' 리뉴얼을 중심으로 콘텐츠 허브 기능을 강화하고, 유튜브 '유보라TV'의 재생목록 체계를 재정비해 채널별 특성에 맞춘 콘텐츠 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.
반도건설은 지난 3일 웹진 'ARCHIVE.B'를 리뉴얼 오픈하고 디자인과 레이아웃 등을 전면 개선했다.
모바일 환경을 고려해 화면 구성과 동선을 재정비했으며, 웹진을 브랜드 스토리를 축적·확산하는 통합 플랫폼으로 강화했다. 사회관계망서비스(SNS) 및 유튜브 등 외부 채널과의 연계도 확대할 방침이다.
웹진의 대표 콘텐츠 'U 라이프'는 입주민 인터뷰를 중심으로 단지 내 일상과 삶의 장면을 조명한다.
기술 경쟁력과 현장성을 전달하는 콘텐츠 라인업도 고도화했다. 상품·품질·기술 역량을 소개하고, 관련 인물 인터뷰를 통해 배경과 적용 사례를 스토리 형식으로 풀어내 브랜드 신뢰도를 높이는 데 초점을 맞췄다.
유보라 인사이트 1편은 2030세대의 주거 고민을 다룬 멘토링 콘텐츠로 공개됐으며, 유보라 오리지널은 권성준 셰프가 사연 선정 가정을 직접 방문하는 '아침 먹고 가' 콘텐츠로 이날 사연 발표 후 촬영을 진행할 예정이다.
반도건설은 웹진 리뉴얼과 함께 뉴스레터 발행 체계를 구축해 월 1~2회 정기 운영한다. 주요 콘텐츠와 브랜드 스토리를 이메일로 발송하며, 고객과의 접점을 확대할 계획이다.
또한 리뉴얼 기념 구독 이벤트는 오는 17일까지 진행되며, 당첨자는 24일 발표한다. 추첨을 통해 백화점 상품권 3만 원권(10명)과 스타벅스 아메리카노 기프티콘(100명)을 제공한다.