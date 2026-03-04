[포토] 與, 인천시장 후보에 박찬대 단수공천

정청래 더불어민주당 대표와 인천시장 후보로 결정된 박찬대 의원이 4일 국회에서 열린 중앙당 공천관리위원회 지방선거 후보 공천 심사 결과 발표 회견에서 선거 승리를 위한 구호를 외치고 있다. 왼쪽부터 김이수 공천관리위원장, 정청대 대표, 박찬대 후보, 조승래 공천관리위원회 부위원장.