[아투★현장] “물과 공간이 만든 공포”…이상민 감독 ‘살목지’

이상민 감독, 장편 데뷔작

김혜윤·이종원 "공포 영화 촬영 새로운 경험"

살목지 0 '살목지'/쇼박스

공포영화 '살목지'의 주역들 0 '살목지'의 주역들/연합뉴스

이상민 감독의 장편 데뷔작 '살목지'가 물을 소재로 한 공포 영화로 관객을 찾는다. 김혜윤과 이종원을 비롯한 배우들이 저수지 '살목지'를 배경으로 펼쳐지는 미스터리한 사건을 통해 새로운 공포를 예고했다.4일 CGV용산아이파크몰에서 열린 '살목지' 제작보고회에서 이상민 감독과 배우 김혜윤, 이종원 등이 참석해 작품에 대한 이야기를 전했다. 내달 8일 개봉하는 이 영화는 로드뷰 촬영을 위해 저수지 '살목지'로 향한 촬영팀이 정체를 알 수 없는 존재와 마주하며 벌어지는 사건을 그린다.이 감독은 이번 작품에서 물이 가진 특성을 공포의 핵심 요소로 삼았다. 그는 "물속에 비치는 모습이나 소리, 빠져나올 수 없다는 감각에서 오는 공포를 표현하고 싶었다"며 "물귀신만이 만들어낼 수 있는 공포를 고민하며 영화를 만들었다"고 말했다.이야기의 출발점 역시 공간에서 비롯됐다고 밝힌 그는 "공포 영화에서는 왜 사람들이 금기된 장소에 가게 되는지에 대한 설득력이 중요하다"며 "로드뷰를 보다가 특정 지점에서 화면이 끊겨 있는 것을 발견했고, 왜 여기까지밖에 촬영하지 못 했을까라는 상상에서 이야기가 시작됐다"고 설명했다.이어 "이 작품에서 중요한 것은 공간"이라며 "물과 땅의 경계가 흐려지는 저수지의 음산한 분위기가 관객을 자연스럽게 끌어들이는 요소가 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "360도 카메라를 적극적으로 활용해 관객이 공간의 공포를 체험하듯 느끼길 바랐다"고 덧붙였다.촬영 현장에 대해서는 배우들과의 협업을 강조했다. 이 감독은 "캐릭터들이 각기 다른 매력을 가지고 있어 단체 장면을 촬영할 때 어려움도 있었지만 배우들이 동선과 아이디어를 적극적으로 제안해 많은 도움을 받았다"며 "함께 작업하며 즐거웠고 감사한 순간이었다"고 말했다.수인 역을 맡은 김혜윤은 "공포 영화로 관객을 만나게 돼 설레고 긴장된다"며 "수인은 행동보다 눈빛과 표정으로 감정을 표현해야 하는 장면이 많아 감독과 많은 이야기를 나누며 연기했다"고 했다.기태 역의 이종원은 작품에 참여한 소감을 전했다. 그는 "대본을 읽을 때부터 무서웠고 촬영 현장에서도 긴장되는 순간이 많았다"며 "공포 영화지만 배우들과 함께 촬영하며 새로운 경험을 할 수 있었다"고 말했다.이 감독은 마지막으로 "처음 관객에게 영화를 보여드리는 자리라 떨리고 설렌다"며 "공간이 만들어내는 공포를 극장에서 경험해 주셨으면 한다"고 전했다.