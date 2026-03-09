유한킴벌리, ‘퓨어베이비 젖병 말콩에디션’ 출시

식물유래 원료로 탄소 배출 80% 저감

1 0 유한킴벌리 그린핑거 베베그로우 퓨어베이비 젖병 말콩에디션 이미지./제공=유한킴벌리

유한킴벌리는 '그린핑거 베베그로우 퓨어베이비 젖병 말콩에디션'을 출시했다고 9일 밝혔다. 말콩은 2026년 상징인 붉은 말과 젖병 핵심 원료인 피마자 콩의 의미를 결합한 단어이며 디자인은 심미적 측면뿐 아니라 꽃말처럼 아이의 건강한 성장을 응원하는 속 뜻도 담겨있다.퓨어베이비 젖병은 2030년까지 지속가능제품으로 매출의 95%를 달성한다는 전사 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 목표를 실천하기 위해 지난해 출시한 전략 제품이다. 일반 플라스틱 대비 탄소 배출량을 80% 저감한 식물(피마자) 유래 원료를 젖병 본체에 45% 적용했다는 게 회사 측의 설명이다.유한킴벌리 관계자는 "붉은 말의 해를 기념해 모든 아이가 활기차게 성장하기를 바라는 염원을 담아 신규 에디션을 출시하게 됐다"며 "앞으로도 아이를 생각하는 부모의 마음을 반영해 제품 개발에 힘쓰겠다"고 설명했다.