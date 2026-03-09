닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

서울 어린이집 CCTV 4곳 중 1곳 노후…서울시, 교체 나선다“

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260309010002270

글자크기

닫기

박지숙 기자

승인 : 2026. 03. 09. 11:20

교체설치·관리비의 70% 지원…최대 3년간 렌탈료 포함
송파구 설날 맞아 어린이집 세배
서울 송파구 한 어린이집 아이들이 지난달 설 명절을 앞두고 세배하는 법을 배우고 있다./정재훈 기자
서울시가 어린이집에 설치된 노후 CCTV 전면 교체에 나선다. 의무 설치 제도 시행 10년을 맞아 장비 노후화로 인한 보육 현장의 안전 공백을 메우겠다는 취지다.

시는 지난 2018년 12월 31일 이전에 설치된 어린이집 CCTV 9390대를 연내 최신 장비로 바꾸는 'CCTV 전환지원 사업'을 올해 처음 시행한다고 9일 밝혔다. 이는 서울 지역 어린이집 전체 CCTV(4만 1586대)의 약 22.6%에 해당하는 규모다.

어린이집 CCTV 의무 설치는 2015년 인천의 한 어린이집 아동학대 사건을 계기로 같은 해 9월 영유아보육법 개정을 통해 도입됐다. 그러나 아파트·공공시설과 달리 어린이집에는 법정 교체 주기가 없어 노후 장비가 방치되는 사례가 잇따랐다. 유지관리 비용을 어린이집 자체 재원에만 의존해 온 구조도 적기 교체를 어렵게 해왔다.

지원 금액은 CCTV 1대당 연 15만원 중 70%인 10만 5000원이다. 비용은 서울시 40%, 자치구 30%, 어린이집 30%로 분담한다. 의무 설치 장소의 노후 CCTV 8대를 교체할 경우 최대 84만원을 지원받을 수 있다.

올해 지원을 받은 어린이집은 2027년과 2028년에도 동일 한도 내에서 유지관리비를 별도로 받을 수 있다. 신청은 이달부터 8월까지 관할 자치구를 통해 접수하며 21개 자치구가 대상이다. 도봉·은평·관악·강남구 등 4개 자치구는 자체 사업 추진 또는 교체 완료로 제외됐다.

마채숙 시 여성가족실장은 "어린이집 CCTV는 필수 안전장치"라며 "장비가 제 역할을 못한다면 의무화 제도의 취지가 퇴색될 수 있어 서울시가 지속 지원해 나가겠다"고 말했다.
박지숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 공습에 이란 핵·에너지·민간기반시설 동시 타격…미, 우라늄 확보용 지상작전 검토

초밥에 락스 제공 논란…용산 횟집 사과문에도 여론 싸늘

호르무즈 마비에 유가 100달러 돌파… 글로벌 에너지 시장 ‘퍼펙트 스톰’

이란, ‘하메네이 아들’ 모즈타바 최고지도자 선출…미국과 충돌 격화 가능성

호르무즈 봉쇄에 국제 유가 100달러 돌파 초읽기…미 경제 인플레이션 공포 확산

성남 상대원 재개발구역 온도차…‘아크로 고집’ 2구역 잡음, ‘민관합동’ 3구역 속도

머스크 그록 참사 조롱 글 생성 논란…영국 정부 강력 비판

지금 뜨는 뉴스

아이오닉9, 힘 세고 멀리가는데 고민할 필요 있을까

“성큼 다가온 봄”…벚꽃 입은 커피·디저트 어때요?

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

SUV인데 세단같은 정숙성…르노 ‘필랑트’ 타보니

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는