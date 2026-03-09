서울 어린이집 CCTV 4곳 중 1곳 노후…서울시, 교체 나선다“

교체설치·관리비의 70% 지원…최대 3년간 렌탈료 포함

송파구 설날 맞아 어린이집 세배 0 서울 송파구 한 어린이집 아이들이 지난달 설 명절을 앞두고 세배하는 법을 배우고 있다./정재훈 기자

서울시가 어린이집에 설치된 노후 CCTV 전면 교체에 나선다. 의무 설치 제도 시행 10년을 맞아 장비 노후화로 인한 보육 현장의 안전 공백을 메우겠다는 취지다.시는 지난 2018년 12월 31일 이전에 설치된 어린이집 CCTV 9390대를 연내 최신 장비로 바꾸는 'CCTV 전환지원 사업'을 올해 처음 시행한다고 9일 밝혔다. 이는 서울 지역 어린이집 전체 CCTV(4만 1586대)의 약 22.6%에 해당하는 규모다.어린이집 CCTV 의무 설치는 2015년 인천의 한 어린이집 아동학대 사건을 계기로 같은 해 9월 영유아보육법 개정을 통해 도입됐다. 그러나 아파트·공공시설과 달리 어린이집에는 법정 교체 주기가 없어 노후 장비가 방치되는 사례가 잇따랐다. 유지관리 비용을 어린이집 자체 재원에만 의존해 온 구조도 적기 교체를 어렵게 해왔다.지원 금액은 CCTV 1대당 연 15만원 중 70%인 10만 5000원이다. 비용은 서울시 40%, 자치구 30%, 어린이집 30%로 분담한다. 의무 설치 장소의 노후 CCTV 8대를 교체할 경우 최대 84만원을 지원받을 수 있다.올해 지원을 받은 어린이집은 2027년과 2028년에도 동일 한도 내에서 유지관리비를 별도로 받을 수 있다. 신청은 이달부터 8월까지 관할 자치구를 통해 접수하며 21개 자치구가 대상이다. 도봉·은평·관악·강남구 등 4개 자치구는 자체 사업 추진 또는 교체 완료로 제외됐다.마채숙 시 여성가족실장은 "어린이집 CCTV는 필수 안전장치"라며 "장비가 제 역할을 못한다면 의무화 제도의 취지가 퇴색될 수 있어 서울시가 지속 지원해 나가겠다"고 말했다.