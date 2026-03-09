김영록, 전남광주 통합특별시장 도전…도지사직 내려 놓고 예비후보 등록

7년 9개월간 전남도정 함께한 공직자에 감사

"서울과 경쟁할 수 있는 통합특별시 만들겠다"

김영록 전남지사 0 김영록 전남지사가 9일 오후 전남도청 윤선도 홀에서 전남광주 통합시장 출마를 위해 도지사직을 내려놓고 후보 등록을 위해 도청을 떠나며 직원들에게 감사 인사를 하고 있다./이명남 기자

김영록 전남도지사가 전남·광주 통합특별시장 선거 출마를 위해 도지사직을 내려놓고 예비후보 등록에 나선다.9일 전남도에 따르면 김 지사는 이날 광주시선거관리위원회를 찾아 전남·광주 통합특별시장 선거 예비후보로 등록할 예정이다. 통합특별시장 선거 관련 업무는 특별법과 중앙선거관리위원회 지침에 따라 광주시선관위로 일원화돼 있어 예비후보 등록도 광주에서 진행된다.김 지사는 예비후보 등록에 앞서 전남도청에서 직원들과 인사를 나누며 지난 도정 기간 함께한 공직자들에게 감사의 뜻을 전했다.김 지사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "7년 9개월 동안 맡아온 전남도지사직을 잠시 내려놓고 전남·광주 통합특별시장의 자격을 얻기 위해 예비후보 등록을 하러 간다"며 "서울과 경쟁할 수 있는 전남·광주 통합특별시를 만들겠다"고 밝혔다.전남·광주 통합특별시가 출범할 경우 이번 선거는 초대 통합특별시장을 선출하는 첫 선거가 된다. 김 지사가 당선될 경우 전남도지사로서는 마지막 도지사가 되는 동시에 통합특별시의 첫 시장이 되는 상징성을 갖게 된다.지역 정치권에서는 이번 선거가 전남과 광주 행정 통합 이후 첫 수장을 선출하는 선거라는 점에서 향후 지역 행정체계와 발전 방향을 가늠할 중요한 분수령이 될 것으로 보고 있다.