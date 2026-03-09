김제시의회 “김제·전주 행정통합 제안”에 전주시의회 “통합은 역사적 결단” 화답

전주시의회 0 전주시의회 임시회 진행 모습./전주시의회

김제시의회가 "전북권의 인구 감소·산업 공동화·고령화·청년층 유출 등 소멸과 저발전의 복합 위기를 극복하기 위해 김제시와 전주시 간 '지체 없는 통합'이 필요하다"고 제안했다./김제시의회.

전북 전주시의회가 김제시의회가 제안한 '김제·전주 행정통합'안에 대해 "통합은 역사적 결단"이라고 화답하며 환영의 뜻을 밝혔다.전주시의회는 9일 입장문을 통해 "김제시의회의 '김제와 전주 통합' 제안은 전북 대도약을 위한 역사적 결단"이라면서 "인구 감소와 지방소멸 위기, 급격한 산업 구조 변화라는 엄중한 현실 속에서 지역 생존과 새로운 활로를 모색하려는 데 깊이 공감한다"고 피력했다.그러면서 시의회는 "행정통합은 행정 구역 결합을 넘어 지역 공동체 미래와 시민 삶에 직결되는 중대한 사안이다. 특히 중심에는 언제나 양 도시 시민의 행복과 권익이 있어야 한다"면서 "이에 전주시의회는 성급한 결론보다 충분한 정보 제공과 공론화 과정을 통해 시민 목소리를 듣고 소통해 나가겠다"고 전했다.한편 이날 김제시의회는 이날 시의원 전원이 참여한 성명을 통해 "전북권의 인구 감소·산업 공동화·고령화·청년층 유출 등 소멸과 저발전의 복합 위기를 극복하기 위해 김제시와 전주시 간 '지체 없는 통합'이 필요하다"고 제안했다.시의회는 통합 논의를 본격화하기 위해 '(가칭)김제전주통합추진위원회' 구성을 시민들에게 제안했다. 시민들의 자발적인 참여와 공감대 형성이 통합 성공의 핵심 요소라는 판단에서다.특히 서백현 의장은 "시민 모두의 뜻을 모아 통합 성공을 위한 로드맵을 마련해 나가자"며 "김제시·전주시·전북특별자치도·정부가 조속히 협의를 시작해 통합 논의를 적극적이고 투명하게 추진해 달라"고 요청했다.